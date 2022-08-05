Multicar 25: очень выносливый, редкий и малоизвестный грузовичок

Десятилетие выпуска этой модели завершилось в 1974 году, поэтому найти уцелевший до наших дней экземпляр – большая удача. Тем не менее, кое-где на просторах стран Восточной Европы машина до сих пор встречается, причем не только на выставках олдтаймеров, но и работающей по прямому назначению. Феноменальная выносливость.