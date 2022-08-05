Multicar 25: очень выносливый, редкий и малоизвестный грузовичок

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Кто-то еще помнит небольшие забавного вида грузовички, колесившие по улицам крупных городов в 1970-80-х годах, и кое-где еще встречавшиеся до начала 2000-х? Мультикар М25 из ГДР.
Квадратная кабина с огромным ветровым стеклом, маленькие колёса и шум небольшого дизельного двигателя.
Чаще всего на базе Мультикаров 25 модели была разная коммунальная техника, завозившаяся в СССР из ГДР, чего нельзя сказать о предшественнике Мультикар 22. Вот такой, одноместный, мотор сбоку, а позади платформа, либо же различное технологическое оборудование.
Двухцилиндровый V – образный дизель объемом 0.8 литра развивал мощность около 13 л.с., максимальная скорость машины не достигала и 25 километров в час, но здесь она не важна, потому что транспорт, по сути, технологический. Поэтому первая и вторая передача сделаны длинными, для возможности «черепашьего хода», а третья – прямая.
Десятилетие выпуска этой модели завершилось в 1974 году, поэтому найти уцелевший до наших дней экземпляр – большая удача. Тем не менее, кое-где на просторах стран Восточной Европы машина до сих пор встречается, причем не только на выставках олдтаймеров, но и работающей по прямому назначению. Феноменальная выносливость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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