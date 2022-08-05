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Multicar 25: очень выносливый, редкий и малоизвестный грузовичок

Multicar 25: очень выносливый, редкий и малоизвестный грузовичок

Автор:
05 августа 2022 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Кто-то еще помнит небольшие забавного вида грузовички, колесившие по улицам крупных городов в 1970-80-х годах, и кое-где еще встречавшиеся до начала 2000-х? Мультикар М25 из ГДР.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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5  комментариев
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Kostick 3 часа назад
более новые мультикары были и в ссср, причем не мало.
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Lexx 3 часа назад
Уговорили, беру. Заверните два.
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