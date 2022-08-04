Тормоза новые ннада?! Как в Пакистане восстанавливают автомобильные колодки

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Занимательное видео о том, как в Пакистане на местном предприятии автомобильные тормозные колодки получают вторую жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я аккурат 22-го февраля купил колодки за 7К, а через неделю они уже там же 21К стоили.
Я, если честно, после ,,неандертальского,, костра для обжига, даже не ожидал что они будут использовать электричество и аппаратуру))