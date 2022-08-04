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Тормоза новые ннада?! Как в Пакистане восстанавливают автомобильные колодки

Тормоза новые ннада?! Как в Пакистане восстанавливают автомобильные колодки

Автор:
04 августа 2022 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: Пакистан   авто   автозапчасти   автомир   автомобили   видео   тормоза   тормозные колодки   
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Занимательное видео о том, как в Пакистане на местном предприятии автомобильные тормозные колодки получают вторую жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пакистан   авто   автозапчасти   автомир   автомобили   видео   тормоза   тормозные колодки   
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19  комментариев
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Для молодёжи это покажется фантастикой, но ещё совсем недавно мы, водители, все меняли фрикционные накладки своими руками. Клеили, клепали и ездили дальше.
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7k
Trenzel2003 2 минуты назад
Там видео на тему, море-океан. Из просмотра которых можно сделать выводы, что в Пакистане сделают все что угодно, а не только какие то колодки.
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1k
КАКАнгел 2 минуты назад
а они по факту намного хуже заводских ? может в принципе сопоставимо относительно - цена-качество.
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58k
Александр 23 минуты назад
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−165
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
текучка кадров там дикая....
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2k
Трям Полчаса назад
Скоро все так делать будем.
Я аккурат 22-го февраля купил колодки за 7К, а через неделю они уже там же 21К стоили.
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441
iplo Трям 2 минуты назад
на чем же вы передвигаетесь по планете??? 7к...
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39k
kalinser Час назад
Теперь я знаю,откуда те колодки,которые поставили на служебную машину!
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10k
Клёст Час назад
Да уж, фирмА)
Я, если честно, после ,,неандертальского,, костра для обжига, даже не ожидал что они будут использовать электричество и аппаратуру))
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47k
dima423 Час назад
Так небось и на заводе по той же технологии делают))
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