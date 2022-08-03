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«Ну что, посоревновались?»: небольшое ДТП с наглым водителем минивэна в Омске

«Ну что, посоревновались?»: небольшое ДТП с наглым водителем минивэна в Омске

Автор:
03 августа 2022 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   подрезал   учитель на дороге   
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Водитель премиальной маршрутки Toyota Alphard очень расстроился из-за того, что ему не позволили перестроиться правее. Он догнал своего обидчика и устроил небольшое ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   подрезал   учитель на дороге   
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55  комментариев
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12k
Eltiftel 3 часа назад
рег сам виноват. тойота все сделал по правилам, включил поворотник, начал перестраиваться. Рег захотел сесть на бутылку и ведомый воспалением мозга не пустил тоётовода... как итог: пострадал за свой тупизм
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10k
Hunson Abadeer 6 минут назад
какие люди агрессивные, ну вот на ровном месте проблем себе нашли
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3k
Laplander 11 минут назад
На Тойёте наглец, в наглую выдавливает, терпеть таких не могу. Убедись что тебя впускают, но нет же, ДИРЕКТОР едет. Авто кстати 2012 года, принадлежит 1 хозяину, ОСАГО есть, вписано 3 чела. 2 из них видимо братья, один 1976 г.р. владелец, а страховал уже 1968 г.р. Фамилия и отчества одинаковые. Ну теперь страховой КБМ 0.50 изменится.
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5k
Дмитрий 13 минут назад
Я не автомобилист, но я точно знаю, что на дороге всё строиться на взаимоуважении. Надо уважать друг друга и тогда таких ситуаций не будет в принципе! А здесь встретились два "неуважаемых" человека. Итог! Два идиота...
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13k
Голос Вселенной 16 минут назад
Никогда не понимаю таких "минивэнщиков"... Ну не пускает дурень тебя в полосу, ну это его право, чего лезть то так, будто дырок для перестроения больше нет и никогда уже не будет?!?!
Сам обычно всегда пускаю в полосу. Надо кому-то перестроиться - да пожалуйста. Особенно если еще и поворотником просится...
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1k
taxcop 16 минут назад
Биба и Боба…
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4k
Слава 20 минут назад
Они нашли друг друга. Один принципиально не пускает, еще матом в окно орет, другой, ну не пустили тебя и не пустили, чего сразу подрезать? Сколько у людей времени...
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899
Nick Полчаса назад
Рег - редкий мудель. Видимо малолетка, не понимающий, что дорога - общая, и надо уступать, где есть реальная возможность, а не ускоряться, как лось
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8k
Женя 37 минут назад
Всегда ору с таких диарейщиков.
Сначала торопятся жижу не расплескать,
А потом сразу время на разборки и оформление резко находится.
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4k
Вячеслав 44 минуты назад
Плохо, очень плохо
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48k
Олег 46 минут назад
полгода пешком походит и поумнеет
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21k
BiZ 49 минут назад
чет дед даже после диалога все равно никак не успокоится
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28k
Aqueronte Час назад
Рег как свинья себя повёл, и да, эта маршрутка стоит больше чем квартира в Омске
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18k
ЦСКА 2 часа назад
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Когда перестраиваюсь и в соседнем ряду поджимает авто, у меня даже в мыслях нет, подрезать, начать давить... Не пустили и все, перестроюсь за ним. Плохого в след не желаю... Еду дальше спокойно.

Но что в голове у этих баранов?! Их не пускают, а они обижаются и начинают нагло переть! Потом подрезал и начинается нытье... Осознание придет, когда осаго в 2 раза подрастёт и ремонт авто за свой счет!

А больше всего поражают сектанты из секты "Рег мог и притормозить"! Нарушитель только дома может что-то требовать, сидя в туалете!
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вы посмотрели урок, как на ровном месте нажить себе проблем и потерять время
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5k
Алексей 3 часа назад
А что мешало регу пропустить Тоёту в свой ряд? Дальше был поворот направо, и скорее всего Тоёта решила перестроиться в крайний правый ряд для поворота.
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2k
boom 4 часа назад
вот же С*КА!
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160
Максим Макашев boom 2 часа назад
так у воДЯТЛА тойоты номер такой СУКА, только буква У за цифрами спряталась
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8k
КОСТЯН 4 часа назад
два барана встретились...
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3k
Илья 4 часа назад
Очень странный тип, вроде уже разъехались, но он зачем-то решил удорожить себе страховку и оплатить 2 ремонта. Можно было просто регу денег дать на первом светофоре и все, время бы сэкономил
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27k
Vazari 4 часа назад
Игра была ровна, играло два говна! Бесят такие ублюдки, как рег. Держит дистанцию до передней машины в 20 метров, но стоит кому-то хоть попробовать перестроиться, обосрется, но не пропустит: "хехехе-ни ..уя , [мат]. " животное
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