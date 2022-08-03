«Ну что, посоревновались?»: небольшое ДТП с наглым водителем минивэна в Омске

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Водитель премиальной маршрутки Toyota Alphard очень расстроился из-за того, что ему не позволили перестроиться правее. Он догнал своего обидчика и устроил небольшое ДТП.
Присутствует ненормативная лексика!
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Там где стоит запятая надо что бы было - убедился что он не создает помеху или его пропускают . А ты дебил выкинь свои права , это если они есть вообще .
Сам обычно всегда пускаю в полосу. Надо кому-то перестроиться - да пожалуйста. Особенно если еще и поворотником просится...
Сначала торопятся жижу не расплескать,
А потом сразу время на разборки и оформление резко находится.
Но ускорился, фарш закипел.
Это есть.
Но что в голове у этих баранов?! Их не пускают, а они обижаются и начинают нагло переть! Потом подрезал и начинается нытье... Осознание придет, когда осаго в 2 раза подрастёт и ремонт авто за свой счет!
А больше всего поражают сектанты из секты "Рег мог и притормозить"! Нарушитель только дома может что-то требовать, сидя в туалете!
Хотя кому я объясняю. "Не захотел не пустил"-это же диагноз. А ты пишешь, все норм.
Не захотел, не пропустил - это ПДД.
Вежливо просил пропустить - это стой и жди когда тебя пропустят. А лезть в ряд с включенным поворотником... Вежливостью тут и не пахнет.
А тебя это бы задело, я смотрю.
Во-вторых, если вы водите дольше чем я живу, то вас выпускать на дорогу категорически нельзя по причине дряхлого возраста.
И, в-третьих, я бы тоже пропустил, но если я бываю на месте альфарда, то всегда жду когда меня действительно пропускают и не лезу внаглую.