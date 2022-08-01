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Повезло самокатчикам, ещё бы чуть-чуть и оказались в больнице

Повезло самокатчикам, ещё бы чуть-чуть и оказались в больнице

Автор:
01 августа 2022 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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Три человека верхом на одном электросамокате попытались проехать на красный свет и едва не оказались под колёсами автомобиля.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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14  комментариев
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23k
Matrosskin 2 часа назад
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9k
Игорь Час назад
самокатчики - действительно дебилы. Но у рега с бабой - проблема.
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3k
GROMOZEKA Час назад
Баба полностью права.
Еще и реакция хорошая.
Молодец!
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18k
ЦСКА 2 часа назад
Тот случай, когда солидарен с орущей матом бабой!
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12k
Konstantin 2 часа назад
Да, повезло им несказанно.
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4k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Что ж такое? Может жара на идиотов так действует, что они не глядя на проезжую часть вылетают на своих каталках? Видимо хотят на более удобную, в виде кресла, пересесть.
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2k
Игорь 2 часа назад
передо мной так же в начале лета два самоката с по-два [мат] на самокат на их красный выскочили. хорошо - реакция есть еще... матерился долго
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Естественный отбор в эволюции дал временный сбой
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