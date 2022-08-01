Повезло самокатчикам, ещё бы чуть-чуть и оказались в больнице

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Три человека верхом на одном электросамокате попытались проехать на красный свет и едва не оказались под колёсами автомобиля.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат хруст электросамокат
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