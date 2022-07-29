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Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Автор:
29 июля 2022 10:25
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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25  комментариев
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39k
Aleksandr 52 минуты назад
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Александр Леонтьев 12 секунд назад
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Какой идиот к уголку провалился. Только двутавр!
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Александр Леонтьев 3 минуты назад
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Шевроле Лошетти
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3k
!ГЕНнадий 4 минуты назад
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3k
!ГЕНнадий 6 минут назад
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У них не голуби, а попугайчики...
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597
cvintus_1 6 минут назад
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Вампиры на отдыхе
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3k
!ГЕНнадий 7 минут назад
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Нивуаз
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3k
!ГЕНнадий 8 минут назад
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... и ЭКОлогично.
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2k
Лёха 12 минут назад
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Шнуаз...
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4k
Enigma Kuutar 13 минут назад
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2k
Ослик Иа на позитиве 18 минут назад
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Качественно и надежно... Надеюсь, что здесь ездят исключительно УАЗы.
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17k
alexis Полчаса назад
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УНИТАЗ
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2k
Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
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... ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!
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4k
Алексей Куликов Полчаса назад
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Кирпичи сотрутся в пыль и будет опять грязь.
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200
Дмитрий Полчаса назад
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Я думал это стоковый
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2k
Dorell 38 минут назад
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Наверное рельсу насквозь пробивает
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17k
RDen 39 минут назад
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чурка
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21k
Егор 39 минут назад
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39k
Aleksandr 56 минут назад
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Так ему и надо!
Ни поворотников, ни ремней безопасности...штраф не меньше 1000 пеггатов!
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194
Лютый вам Бетховен Час назад
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Челябинская детвора.
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194
Лютый вам Бетховен Час назад
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Но юмор в том что технически это не дорожный знак а поделка. Будут игнорировать и будут правы.
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