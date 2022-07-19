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Подборка юмора для автолюбителей

Подборка юмора для автолюбителей

Автор:
19 июля 2022 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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46  комментариев
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23k
Matrosskin 2 часа назад
Комментарий к фото
"Своё место" - место, выкупленное/взятое в аренду у муниципалитета, собственника земли, ТСЖ и прочего, на что есть соответствующая бумага ( или хотя бы решение ТСЖ об эксплуатации придомовой территории). Всё остальное - самозахват, а в порчу имущества можно играть в обе стороны...
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3k
Vlamir 18 секунд назад
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Такая тачка - для европы сейчас самая актуальная! Горючки минимум и парковаться удобно! А холодной Зимой можно и печку протопить!
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10k
Сергей Попов 47 секунд назад
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Да без проблем. Пусть платит за использование общей территории в размере, чтобы другим хватало на хорошую и удобную парковку вне двора.
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2k
АлексЮстасу 14 минут назад
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А куда она, тёща, денется, конечно, побегает)
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170
Лютый вам Бетховен 19 минут назад
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Карета Золушки 21-го века.
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170
Лютый вам Бетховен 21 минуту назад
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Для тех, кто любит включать дальний.
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6k
ишты 24 минуты назад
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Судя по круговой тонировке - понты таки победили.
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2k
Мефодий Полчаса назад
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вот уроды! а если щётка зависла? даже девочке-припевочке проще молотком постучать в нужную деталь - чем искать мутных хлопцев с толкача заводить...
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6k
Diesel Полчаса назад
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3k
вася васильев 37 минут назад
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А у нас в квартире ГАЗ)))
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252
hammog 38 минут назад
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Когда надо смазать изнутри
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252
hammog 41 минуту назад
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Тёща точно побегает)
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4k
Слава 42 минуты назад
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Еще давным давно, под зеркалами был такой маленький рычажок, повернув который, едущий сзади автомобиль переставал слепить, сейчас же ставят зеркала с автоматическим затемнением.
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5k
heta 47 минут назад
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До полного набора не хватает молотка, напильника, изоленты и WD40.
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39k
Игорь 48 минут назад
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69k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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Для конкретных разборок...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Pogost 56 минут назад
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Подборка юмора для автолюбителейПосмотреть
Подборка юмора для автолюбителей
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43k
Соломей 58 минут назад
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Пфф.это ещё что,на ютубе полно роликов, как в индии сталевары прямо в уличных мастерских льют "оригинальные" тормозные диски, поршни, и даже коленвалы
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7k
Андрей 59 минут назад
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Смотря с какой, однако...

Может и не влезть.
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2k
Григорий Час назад
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лада униженная
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2k
!ГЕНнадий Час назад
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-А с жабой - возьмёте?..
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