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Почему машины советской милиции были желто-синего цвета?

Почему машины советской милиции были желто-синего цвета?

Автор:
28 июля 2022 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   интересно   ливрея   милицейский автомобиль   милиция   полицейский автомобиль   полиция   
226
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В СССР милицейские машины получили именно желто-синюю окраску. Но почему именно такой вариант использовался?
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Источник:

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Метки: СССР   авто   интересно   ливрея   милицейский автомобиль   милиция   полицейский автомобиль   полиция   
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2  комментария
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11k
harlamov 24 минуты назад
Бело-голубые тоже частенько встречались.
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Corvus Corax 4 минуты назад
Пропаганда Украины?
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