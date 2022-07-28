Почему машины советской милиции были желто-синего цвета?

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В СССР милицейские машины получили именно желто-синюю окраску. Но почему именно такой вариант использовался?
Сразу скажу - окраска такая была совершенно не случайной. Но и чисто нашей разработкой. Ибо в мире нет единого стандарта для окраски автомобилей стражей порядка. В отличие от, скажем, пожарных машин, что должны всегда быть окрашены в красный цвет.
Более того, скажу я вам, СССР вообще стал первой страной, что пришел к единой унифицированной окраске автомобилей своих правоохранителей. Правда, не сразу. И занимался вопросами окраски милицейский машин целый особый научный отдел.
Более того, скажу я вам, СССР вообще стал первой страной, что пришел к единой унифицированной окраске автомобилей своих правоохранителей. Правда, не сразу. И занимался вопросами окраски милицейский машин целый особый научный отдел.
Милицейский автомобиль 1970-х годов
С 1930-х и по 1960-е годы милицейские автомобили в СССР имели вот такой серый или темно-синий цвет, с характерной красной полосой. По цвету милицейского обмундирования, кстати.
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Автомобили послевоенной милиции
Проще говоря, милиционерам советским окраску под цвет форменных брюк подобрали.
Однако в 1960-е в МВД решили, что такой цвет слишком трагичный. Милицейские машины начали красить в бирюзовый цвет с красной полосой - под рубашки сотрудников. Но бирюзовая окраска оказалась не особо удачной - милицейские машины начали сливаться с резко возросшим транспортным потоком на улице.
Бирюзовая окраска под цвет милицейской рубашки
Решено было изменить цвет милицейских машинок еще раз. А подбор его доверить специалистам - сотрудникам дизайнерского отдела ВНИИТЭ. Ребятки покумекали, пришли к выводу, что наиболее бросаются в глаза (особенно в сумерках) красный и лимонно-желтый цвет. Но, как я уже говорил, красный за собой пожарники застолбили. Потому и решено было окрашивать милицейские авто именно в характерный желтый цвет.
Плюс в том же ВНИИЭТЭ выяснили следующую штуку. Пожарным машинам другие водители гораздо больше уступали дорогу, если на тех была еще и дополнительная полоса нанесена. То есть, автомобиль с контрастной полосой более заметен на трассе. И менее раздражения вызывает у других участников дорожного движения. Потому решено было добавить к желтому цвету милицейских машин еще и синюю полосу. Взамен прежней красной.
Желто-синий окрас милицейских автомобилей в СССР отменили внезапно в 1988-м году.
По одной из версий - из-за сильного дефицита соответствующей краски в перестроечной стране. Согласно другой - в Советском Союзе милицейские чиновники решили следовать западным веяниям моды, где авто правоохранителей красят все же в менее броские цвета. Третья гласит - желтые милицейские авто были слишком заметны и преступникам - при засаде в кустах издали видны.
По одной из версий - из-за сильного дефицита соответствующей краски в перестроечной стране. Согласно другой - в Советском Союзе милицейские чиновники решили следовать западным веяниям моды, где авто правоохранителей красят все же в менее броские цвета. Третья гласит - желтые милицейские авто были слишком заметны и преступникам - при засаде в кустах издали видны.
Современная окраска полицейских автомобилей в России
По сей день теперь уже полицейские машины в России окрашиваются в белый и голубой цвета. Желтый цвет для транспорта в нашей стране остался лишь у некоторых такси, дорожных строителей, газовой службы да школьных автобусов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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