Почему машины советской милиции были желто-синего цвета?

Плюс в том же ВНИИЭТЭ выяснили следующую штуку. Пожарным машинам другие водители гораздо больше уступали дорогу, если на тех была еще и дополнительная полоса нанесена. То есть, автомобиль с контрастной полосой более заметен на трассе. И менее раздражения вызывает у других участников дорожного движения. Потому решено было добавить к желтому цвету милицейских машин еще и синюю полосу. Взамен прежней красной.