Во Владимирской области полиция гонялась за подростками на болотоходе

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В деревне Демидово Гусь-Хрустального района группа подростков взяла покататься болотоход. Инспекторы ДПС заметили необычное транспортное средство и решили его остановить, но водитель попытался скрыться.
Во время резких маневров, один из пассажиров вылетел из кузова болотохода, а его товарищи спокойно поехали дальше. Вскоре, нарушителей спокойствия удалось задержать.
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Все ребята оказались несовершеннолетними. Решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя и его родителей к ответственности.
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АНТИФИШКИ
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