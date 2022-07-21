Во Владимирской области полиция гонялась за подростками на болотоходе

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В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию

Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области

В Татарстане столкнулись BMW и автомобиль ДПС под песню Михаила Круга

Машину разорвало пополам: в Ярославской области погоня закончилась аварией

Погоня автомобилем каршеринга: инспектор повредил ногу догоняя нарушителя