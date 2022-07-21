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Во Владимирской области полиция гонялась за подростками на болотоходе

Во Владимирской области полиция гонялась за подростками на болотоходе

Автор:
21 июля 2022 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Погоня   авто   болотоход   видео   гибдд   необычная погоня   
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В деревне Демидово Гусь-Хрустального района группа подростков взяла покататься болотоход. Инспекторы ДПС заметили необычное транспортное средство и решили его остановить, но водитель попытался скрыться.

Источник:

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Метки: ДПС   Погоня   авто   болотоход   видео   гибдд   необычная погоня   
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7  комментариев
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11k
Alex Djeff 42 минуты назад
"Отряд не заметил потери бойца..."
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1k
Карл Карл Минуту назад
хорошо еще что не в столб десантировался!
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21k
Евгений 14 минут назад
Как можно было не уйти от преследования на болотоходе?
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46k
dima423 16 минут назад
катапультировался)
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7k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Чего пристали? Они же дети! Ну, поозорничали немного.
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24k
Сибиряк 44 минуты назад
Кто то сегодня получит дома люлей
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