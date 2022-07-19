Нашли друг друга:⁠⁠ столкновение электросамокатов в Кирове

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Один самокатчик хотел проехать на красный сигнал светофора, а второй в этот момент вопреки ПДД ехал по пешеходному переходу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто видео дтп на красный самокат хруст электросамокат
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А по рассказам некоторых, так это самое страшное зло на дороге.