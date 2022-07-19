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Нашли друг друга:⁠⁠ столкновение электросамокатов в Кирове

Нашли друг друга:⁠⁠ столкновение электросамокатов в Кирове

Автор:
19 июля 2022 14:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   самокат   хруст   электросамокат   
786
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Один самокатчик хотел проехать на красный сигнал светофора, а второй в этот момент вопреки ПДД ехал по пешеходному переходу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   самокат   хруст   электросамокат   
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16  комментариев
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160
zzzz_987 Час назад
"На это можно смотреть вечно... "
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2k
Feathery 6 минут назад
"Пап, а как ты встретил свою любовь?"
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0
Igor 9 минут назад
Идиоты ходят парами..
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636
vadimbar 11 минут назад
Фуу,гомосятина !
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10k
Hunson Abadeer 17 минут назад
бинго
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48k
Олег Полчаса назад
Они поженились потом?
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7k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Сделайте кубик, пожалуйста ))
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1k
Довер Иванович Полчаса назад
Жесточайшее ДТП, надеюсь без жертв. Слабонервным не смотреть.
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2k
Инквизитор РФ 40 минут назад
Если бы вы видели как я зло ржу над этими двумя питонами
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60k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
оба долбо.. один по полосе на красный летит и не думает притормаживать даже второй через пешеходник верхом катится . смысла не вижу так спешить , ты и так быстрее чем пешеход зачем еще ускоряться. все разные но идиотов полно . вчера домой ехали с дачи , на пешеходнике вылетает самокат с двумя девочками на нем одной лет 12 по виду вторая чуть старше вроде .чуть не сбивают жену (мы едем по велодорожке с включёнными фарами в жилетках светоотражающих) ни -ой простите ни остановки дали газу и уехали , на перекрестке на красный . дети понятно идиоты но как родители дали им самокат хз . а на прокатных так вобще как на каршеринге одни пьяные и слепые.
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14k
Александр Час назад
Стукнулись и ничего страшного не случилось.
А по рассказам некоторых, так это самое страшное зло на дороге.
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7k
SuperTroll Час назад
Вот теперь это точно в тему на все 100!

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70k
Viktor 2 часа назад
На дороге мудила, да и на ПП тоже!

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Олег

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