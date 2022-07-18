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Страшное ДТП произошло в Орске. 20-летний парень за рулём ВАЗ-2114 при перестроении в правый ряд сбил двух мужчин, которые меняли колесо на автомобиле.
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Видео от полиции Оренбургской области
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20-летнего студента Новотроицкого техникума заключили под стражу на два месяца. Выяснилось, что молодой человек был судим за кражу в составе группы лиц, совершенную по предварительному сговору. Кроме того, водителя успели уже 47 раз оштрафовать за нарушение правил дорожного движения. Также о нем нелестно отозвался участковый.
Другой ракурс
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У водителя после ДТП случилась истерика. Осторожно жуткие кадры!
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АНТИФИШКИ
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Одному дибилу позволяют гонять в городе
Другие дибилы не сознавая опасности ремонтируют авто посреди дороги даже не пытаясь себя обезопасить.
Что не было сделано:
1. За агрессивное вождение штрафовать и отбирать права
2. При отсутствии обочины выставить знаки, выйти из машины и вызвать эвакуатор.
А у нас до сих пор культура как будто ездим на повозках с лошадьми и лихими ямщиками