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Авария дня. Двое мужчин погибли, когда меняли колесо на автомобиле

Авария дня. Двое мужчин погибли, когда меняли колесо на автомобиле

Автор:
18 июля 2022 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Страшное ДТП произошло в Орске. 20-летний парень за рулём ВАЗ-2114 при перестроении в правый ряд сбил двух мужчин, которые меняли колесо на автомобиле.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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38  комментариев
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43
tutu 10 часов назад
ты тварь в шашки играл а не перестраивался, сгниешь сука в 4-х стенах, выродок
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2k
Semen 22 минуты назад
Фига мразь за знак решил топить... 100% даже если бы знак стоял, результат был бы тот же. Артист епт....
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1k
Tony Полчаса назад
мразь. черная мелкая уже загнившая мразь...
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−79
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
по моему водила четырке чем-то расстроен...
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17k
Valiko 50 минут назад
на паштет кошкам пустить ушлепка - ногами вперед в измельчитель
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1k
lafonten 54 минуты назад
Ушлёпок с бородкой...
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7k
Дети откопали осла Час назад
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950
сергей ремизов Час назад
Блин, лучше бы там стоял камаз с прицепом.
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4k
Евгений Д 4 часа назад
Тупой Идиот, угробил 2х человек , таких на дорогу выпускать нельзя
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10k
*Сергей* 5 часов назад
Думаю если пустить его на органы то можно взамен убитых спасти пару другую жизней...
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1k
Мурчелло 5 часов назад
Актёришко из него говённый.Как и водитель.Как и человек.
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2k
Pravda 6 часов назад
Ничего необычного
Одному дибилу позволяют гонять в городе
Другие дибилы не сознавая опасности ремонтируют авто посреди дороги даже не пытаясь себя обезопасить.

Что не было сделано:
1. За агрессивное вождение штрафовать и отбирать права
2. При отсутствии обочины выставить знаки, выйти из машины и вызвать эвакуатор.

А у нас до сих пор культура как будто ездим на повозках с лошадьми и лихими ямщиками
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28k
Григорий 6 часов назад
47 штрафов. Как можно оставлять такому права? Это же клиника. Ох слабое у нас законодательство в этом плане. А еще надо вводить систему геометрических штрафов. 500, 700, 1000, 1500, 2500, 5000, 15000, 30000 и отъем прав. Месяц без залета -1 штраф.
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31k
Fat Lynx 6 часов назад
Вжух! И два трупа готово...
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3k
Natalia 6 часов назад
И что бы сделал знак? Когда он перед их носом вылетел, не убедившись в свободной полосе. Как вообще можно вылететь в полосу, не посмотрев, что там ничего не стоит
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2k
ProstoBoBka 6 часов назад
Да даже если бы знак был! Толку от этого знака для такого водятла! Заниженный... уже все понятно, летает на "первой космической" знак бы и не заметил.
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4k
Hugo_RnD 7 часов назад
ну, знака аварийной остановки действительно не видно, хотя, даже если бы он был, на такой скорости, с которой летел этот чудила, он бы его просто не заметил при таком перестроении...
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7
Иван Петров 8 часов назад
Ага, знака не было, а еще солнце в глаза или еще чего.
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2k
GROMOZEKA 8 часов назад
Доперестраивался, козел
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1k
Алексей 8 часов назад
Не понял. С чего это вдруг истерика? Он же явно стремился к этому результату. На ногах сланцы, топил с превышением, руль крутил как умалишённый. Хотя может он ждал, что там будет стоять КАМАЗ и он уберётся без траты денег налогоплательщиков на своё содержание?
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7
Сергей 8 часов назад
Хреновый актеришка. не верю.
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