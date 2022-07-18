20-летнего студента Новотроицкого техникума заключили под стражу на два месяца. Выяснилось, что молодой человек был судим за кражу в составе группы лиц, совершенную по предварительному сговору. Кроме того, водителя успели уже 47 раз оштрафовать за нарушение правил дорожного движения. Также о нем нелестно отозвался участковый.

2022-07-18T13:15:19+03:00