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«Я по кольцу еду!»: инцидент на перекрёстке с круговым движением

«Я по кольцу еду!»: инцидент на перекрёстке с круговым движением

Автор:
13 июля 2022 12:20
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автомир   автомобили   видео   круговое движение   
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Классика с незнанием ПДД на перекрёстке с круговым движением. В Красноярске водитель серой легковушки попытался покинуть кольцо с внутреннего ряда.

Источник:

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Метки: ПДД   авто   автомир   автомобили   видео   круговое движение   
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9  комментариев
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Александр 2 часа назад
Два барана
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koleos72 52 минуты назад
А у нас на "кольцах" страховые агенты дежурят. По несколько машин стоит. Рыбное место!
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papilion 54 минуты назад
Если он по кольцу, то интересно его мнение где ехал рег )
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alexis 2 часа назад
Рег вместо «уступи дорогу» поддал газку и не дал перестроиться.
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Олег

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