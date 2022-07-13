«Я по кольцу еду!»: инцидент на перекрёстке с круговым движением

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Классика с незнанием ПДД на перекрёстке с круговым движением. В Красноярске водитель серой легковушки попытался покинуть кольцо с внутреннего ряда.
Водитель автомобиля с регистратором доходчиво объяснил правила съезда с перекрёстка с круговым движением.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД авто автомир автомобили видео круговое движение
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