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Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в Краснодаре

Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в Краснодаре

Автор:
13 июля 2022 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   лада   
1885
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Прекрасный видеоролик из Краснодара, снятый на улице Тихорецкой. Там повстречались два достойных автомобилиста на «Гранте» и «БМВ».

Источник:

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Метки: BMW   ПДД   аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   лада   
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32  комментария
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11k
Kostick Час назад
влип крендель на тазике. сосаги может не хватить. да ещё и свою чинить.. бумер только штраф за встречку поймал.
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414
Павел 17 секунд назад
Закон джунглей
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33k
Aleks 9 минут назад
На этом видео прекрасно все

Еслиб еще мордобой между участниками, его можно было бы на оскар сразу
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81
aap 14 минут назад
можно смотреть вечно
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7k
Дети откопали осла Полчаса назад
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303
Оникс Полчаса назад
Два лишенца.
Кто больше заплатит, уже не прокатит.
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303
Оникс ЛунныйКотэ 17 минут назад
Не буду спорить. За аналогичное нарушение мой сосед уже 2 месяца без прав. Ещё месяц пешком походит.
Влепили кроме разворота, создание аварийной ситуации. А судья на автомате прописала ходьбу.
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24k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Как приятно видеть как 2 дебила лишаются прав - на двух нарушителей на 2 годика будет меньше на дорогах.
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88
Валерий Петров Сергей Алексеевич 15 минут назад
2 года?
они пьяные чтоли?
за встречку то в большинстве случаев штраф дают в суде.
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10k
Сергей Попов 40 минут назад
А разве не должны были сработать подушки на бмв? Или эта бмв уже не раз была в дтп?...
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 58 минут назад
Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в КраснодареПосмотреть
Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в Краснодаре
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2k
Трям Час назад
а че у бехи аварийка заработала еще ДО столкновения? )))
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34k
Опаньки Час назад
максимально позитивное видео
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11k
P.F. Час назад
Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в КраснодареПосмотреть
Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в Краснодаре
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