Два дебила — это сила: встреча нарушителей ПДД в Краснодаре

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Прекрасный видеоролик из Краснодара, снятый на улице Тихорецкой. Там повстречались два достойных автомобилиста на «Гранте» и «БМВ».
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АНТИФИШКИ
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Еслиб еще мордобой между участниками, его можно было бы на оскар сразу
Кто больше заплатит, уже не прокатит.
Влепили кроме разворота, создание аварийной ситуации. А судья на автомате прописала ходьбу.
они пьяные чтоли?
за встречку то в большинстве случаев штраф дают в суде.