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Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты

Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты

Автор:
13 июля 2022 10:01
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   автомобили   мокик   мопед   самоделка   скутер   
877
30
Подборка интересных идей по изготовлению мопедов и самокатов. Конструкции у этих транспортных средств разные, но каждая самоделка имеет двигатель внутреннего сгорания. Например, от бензопилы или газонокосилки.
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Метки: авто   автомир   автомобили   мокик   мопед   самоделка   скутер   
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9  комментариев
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11k
Кыся Час назад
Я бы не сказал, что "голь". Многие такие поделки стоят дороже готового мопеда, особенно если учесть труд.
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39k
Aleksandr 23 минуты назад
КГ/АМ
Это весьма недешевый электробайк заводского производства...
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1k
Andrei Полчаса назад
Всю эту "голь" нужно 3,14здить их же изобретениями, эка невидаль из мопеда мопед собрать, только без глушителя, это ж всё пипец как шумит и воняет, если б они эту херню лет сто назад собрали, ещё можно было бы и поаплодировать, но сегодня, в XXI веке, сильно сомнительное достижение. Так тут к этим дебилам на подмогу ещё и электросамокатчики подкатили, эти наоборот,бесшумные, но, сцука, неожиданные, могут возникнуть ниоткуда посреди трассы, и все ж тоже такие, сцука, "креативные" и "толерантные", ааа, как за2,71бали они все уже. Сцука, нахуа все эти перделки собирать, раз ты такой изобретатель, собери себе бензобритву, и оригинально, и не долго!
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35k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
В 1981 году, отдыхая в летнем лагере МАН Крыма "Искатель", прокатился на самодельном мопеде с движком от бензопилы. Четыре скорости вперёд, одна назад, сиденье на три человека. Жигули таскал за собой, как Тузик тапки.
А поставить на мопедовскую раму трехскоростной движок от старого Минска - так это вообще было на потоке.
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611
Александр Час назад
это не "голь", это , зачастую, когда руки из правильного места растут................а не из ж....
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32k
Седой Час назад
Есть очень интересные работы!
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15k
Вася Час назад
у нас во дворе мопед из "школьника" пацаны собрали, настройка кабюраторазажигания всего за пару часов и катайся хоть целых десять минут.. вонь стояла незабываемая
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7k
Борис Карабанов Час назад
Мопед из мопеда
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