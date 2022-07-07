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Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты

Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты

Автор:
07 июля 2022 09:15
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   автомобили   мокик   мопед   самоделка   скутер   
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Подборка интересных идей по изготовлению мопедов и самокатов. Конструкции у этих транспортных средств разные, но каждая самоделка имеет двигатель внутреннего сгорания. Например, от бензопилы или газонокосилки.
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Метки: авто   автомир   автомобили   мокик   мопед   самоделка   скутер   
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