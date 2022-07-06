«Сиди, молчи в тряпочку и веди»: в Петербурге неадекватная пассажирка такси обматерила водителя

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Неадекватная пассажирка такси в Петербурге устроила дебош. Дамочка всячески оскорбляла водителя, а затем, прибыв к месту назначения, ударила мужчину ногой.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не выдавать права, разрешение на оружие, запрещать работать с продуктами питания и гос учреждениях и с детьми, передать информацию органы соцопеки.
Сегодня она бьет ногами в лицо таксиста, а завтра въедет в толпу на автомобиле или еще что нибудь учудит.
Водитель выдержанный, молодец, прямо.