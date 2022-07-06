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«Сиди, молчи в тряпочку и веди»: в Петербурге неадекватная пассажирка такси обматерила водителя

«Сиди, молчи в тряпочку и веди»: в Петербурге неадекватная пассажирка такси обматерила водителя

Автор:
06 июля 2022 14:31
Сообщество : Таксисты
Метки: #Видео   авто   быдло   истерика   конфликт   неадекватная женщина   пассажирка такси   таксист   
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Неадекватная пассажирка такси в Петербурге устроила дебош. Дамочка всячески оскорбляла водителя, а затем, прибыв к месту назначения, ударила мужчину ногой.

Источник:

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Метки: #Видео   авто   быдло   истерика   конфликт   неадекватная женщина   пассажирка такси   таксист   
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56  комментариев
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1k
Геннадий Час назад
как таких земля носит? У водилы терпение ангельское, а нервы как стальные канаты....тоже хочу такие нервы)))
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1k
Gleb_Skameikin Минуту назад
пипец
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80
Андрей Минуту назад
Опять за рыбу деньги...
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11k
сеньор Леонсио 3 минуты назад
У неё голос как будто в неё бесы вселились!
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6k
Marlboro 4 минуты назад
Постановкой попахивает. Водила едет улыбается во все 32 зуба. Такого не бывает.
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12k
vostok 9 минут назад
Нах..я он продолжал их везти? Или предложения превышает спрос?
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9k
*Сергей* 10 минут назад
Таких надо на карандаш.
Не выдавать права, разрешение на оружие, запрещать работать с продуктами питания и гос учреждениях и с детьми, передать информацию органы соцопеки.
Сегодня она бьет ногами в лицо таксиста, а завтра въедет в толпу на автомобиле или еще что нибудь учудит.
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30k
Slonyash 13 минут назад
Очередная "Вези меня, мразь!".
Водитель выдержанный, молодец, прямо.
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181
sundowner 19 минут назад
А всё проистекает от безнаказанности. "Девочек бить нельзя", "девочкам надо уступать" и всё такое прочее...
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604
Axel 19 минут назад
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784
Tevet Полчаса назад
в аул ееееёёёёёё черноопую ... или нет? ))))))))))
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46k
dima423 Полчаса назад
бабу то само собой отпи*дить надо было...но и ее чмошника который ни разу ей не сказал завалить хлебало тоже...
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65
Олег Сергеевич Полчаса назад
Быдло и есть быдло....и сказать больше нечего
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Вот ведь тварина...
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28k
EvilHomer 36 минут назад
Ждем поста как мадам, отсидев положенные сутки - дико извиняется.
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1k
investas 38 минут назад
Как этот товарищ сдержался.....у меня бы она вылетела из машины.
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9k
Hunson Abadeer 38 минут назад
а рядом с окуевший сидит мудло тряпочное, который не может дырку остановить!
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1k
SHAGREEN 39 минут назад
Культурная бл.ть столица, ну а чо, если у нас последние годы символом СПетербурга считается г-н Шнуров.
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2k
GROMOZEKA 43 минуты назад
ББПЕ
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11k
P.F. 43 минуты назад
Вот это сила воли у водилы! Как он ей в обратку не втащил и задроту её для профилактики?))
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832
IOON 44 минуты назад
фу ну и мразь...высадил бы ее нахрен, а теперь не поленись и заявление напиши, будет время у нее по ду мммаать...
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