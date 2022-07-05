Внезапная дымовая завеса: военные учения стали причиной ДТП на Крымском мосту

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Крымский мост относится к стратегическим объектам, поэтому там часто проводят военные учения. На днях автомобилисты могли наблюдать сильное задымление, которое стало причиной ДТП.
Водитель автомобиля с видеорегистратором смог избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, но вскоре получил удар сзади.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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ПДД, пункт 10.1.