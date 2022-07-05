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Внезапная дымовая завеса: военные учения стали причиной ДТП на Крымском мосту

Внезапная дымовая завеса: военные учения стали причиной ДТП на Крымском мосту

Автор:
05 июля 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: Крымский мост   аварии   видео   военные учения   дтп   дымовая завеса   дымовуха   
676
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Крымский мост относится к стратегическим объектам, поэтому там часто проводят военные учения. На днях автомобилисты могли наблюдать сильное задымление, которое стало причиной ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крымский мост   аварии   видео   военные учения   дтп   дымовая завеса   дымовуха   
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13  комментариев
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15k
Габит Калыков 2 часа назад
Нихрена не вижу! Добавлю-ка я газку!
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−2
0093bf322 2 минуты назад
пут/ леровская фашисто под-[мат] деже не знает что так маскируют массовое танковое наступление ...
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−2
0093bf322 6 минут назад
так фюро руссо голодрань борется с ракетами с наведением по gps методами первой мировой войны ...


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62
Yuri Manchenko 7 минут назад
Пальнут по мосту, весь центр [мат] в хлам будет.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
2k
Федор Медведев Полчаса назад
Всегда поражают такие конченые! Ты видишь, что впереди звездец, ну скорость сбавляй, тормози, х.у.л.е ты как гнал, так и гонишь??? Просто имбецилы.
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2k
lekha-fil Час назад
А точно это были учения? Эта версия вызывает сомнения.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
2k
AndreyOnovamnado Час назад
Не учения стали причиной ДТП, а ипланы летящие в условиях нулевой видимости, включая автора ролика.
ПДД, пункт 10.1.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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53
nikad 2 часа назад
доб...бы, куда вы летите, на отдыхе мозг отключается? Правило жизни не вижу-не еду
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Олег

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