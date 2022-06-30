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Фиаско на «Харлее»: как не надо трогаться на мотоцикле

Фиаско на «Харлее»: как не надо трогаться на мотоцикле

Автор:
30 июня 2022 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: Harley-Davidson   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1817
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Обычно такими чудачествами занимаются лихачи на спортбайках, но в этот раз неудачу потерпел владелец солидного Harley Davidson XL 1200C.

Источник:

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Метки: Harley-Davidson   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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15  комментариев
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2k
Vovan Petroff 48 минут назад
Сдуру можно и х... Харлей сломать.
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79
Сергей K 8 минут назад
помню в счастливом детстве катался на немецком мопеде Simson, так вот посадка пассажира, особенно если массивного, часто вот так переворачивало, а потому что пассажир сидел точно над задним колесом, в случае крупных людей даже еще дальше взад :) Ну и естественно перевешивало.
Ну и первая у него мощная была, чуть зазеваешься и на боку.
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
рано сняли с заднего колеса дополнительные по сторонам колёса ....
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592
HalloFreeSpace 38 минут назад
научится ...
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714
Ranae 42 минуты назад
А почему так произошло? Потому что дятел на харлее, очевидно, не знает, что по пешеходным полосам, разметке, напольным знакам на двухколесном транспорте нормальные люди не ездят.
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383
Aleks 43 минуты назад
Даже сердце дернулось, изверг, харлея ободрал о асфальт. За такое нужно лишать прав на год.
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3k
Motorola 54 минуты назад
Вот откуда у идиота Харлей ?
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3k
Deniss 56 минут назад
Лох
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
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5k
Roman 2 часа назад
Ещё бы на глушитель свой сел и было бы идеально.
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