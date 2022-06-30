Фиаско на «Харлее»: как не надо трогаться на мотоцикле

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Обычно такими чудачествами занимаются лихачи на спортбайках, но в этот раз неудачу потерпел владелец солидного Harley Davidson XL 1200C.
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АНТИФИШКИ
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Ну и первая у него мощная была, чуть зазеваешься и на боку.