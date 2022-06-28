Сбежал, поджав хвост: ДТП с электросамокатом в Сочи

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В Сочи возле парка Ривьера нетрезвый парень на электросамокате столкнулся с автомобилем Skoda Yeti. Постояв немного на месте ДТП, виновник скрылся, и теперь его ищет полиция.
Присутствует ненормативная лексика!
АНТИФИШКИ
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Лично для меня эти самокатчики, как и мотоциклисты, вылетают хрен знает откуда, пытаются качать "права", а потом просто линяют, как крысы!