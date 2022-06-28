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Сбежал, поджав хвост: ДТП с электросамокатом в Сочи

Сбежал, поджав хвост: ДТП с электросамокатом в Сочи

Автор:
28 июня 2022 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   скрылся с места дтп   хруст   электросамокат   
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В Сочи возле парка Ривьера нетрезвый парень на электросамокате столкнулся с автомобилем Skoda Yeti. Постояв немного на месте ДТП, виновник скрылся, и теперь его ищет полиция.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   скрылся с места дтп   хруст   электросамокат   
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21  комментарий
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355k
Кот шашлык Час назад
Владимир Кочегаров Сочи 5 сентября 2001 г.
https://vk.com/id366754343
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Водители бмв себе не изменяют.
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323
Aleks 48 минут назад
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3k
Илья Час назад
сфоткать надо было QR код самоката, а данные о том кто его арендовал - полиция бы быстро нашла
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3k
Motorola Час назад
Морда олигофрена !
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86k
Феофан Час назад
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10k
Oleg Час назад
а кули бежать то? за самокат он как платил? сам, своей картой, номер телефона есть, фио есть - в дальнейшем найти - это просто чтоб тащщи полицаи смогли оторвать свои ж и пойти таки работать.
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421
povelitel3d Час назад
Должен был остаться: пешеход такой же участник дорожного движения как и водитель автомобиля.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Классический пользователь электросамоката. p/s Сраные ублюдки на этих самокатах вы просто заипали всех! Пешехдов, водителей, абсолютно всех. Обжованные утырки с вейпом в жопе, надеюсь на вас откроют когда-нибудь сезон охоты
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Знакомому такой же придурок попался, вылетел на нерегулируемый пешеходный переход. Знакомый успел остановиться, самокатчик испугался и упал. Аналогично начал гнать что самокату не прописано, как проезжать нерегулируемый пешеходный переход! Вызвал полицию и ДПС и скорою, одновременно приехали ДПС и скорая, знакомый начал показывать запись с видеорегистратора. Этот му....ь увидел регистратор вскочил на самокат и уехал...

Лично для меня эти самокатчики, как и мотоциклисты, вылетают хрен знает откуда, пытаются качать "права", а потом просто линяют, как крысы!
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10
Евгений Панкратов 2 часа назад
Таких ездоков сейчас в каждом городе полно... Как же они выбешивают своей наглой ездой! Так и хочется в догонку что нибудь кинуть..
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913
Darki 2 часа назад
Я бы эти прокатные самокаты вообще бы убрал с улиц городов,ими пользуются все кому не лень,и большая половина это реальные олени.Логика -вещь не моя и я творю что хочу на ней.
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19k
nobody® 2 часа назад
Обязательно опубликуйте вторую серию. Сука, что у него вообще в голове происходит? От манеры езды до последующего поведения... Ну и умчал бы сразу, чего только ждал?
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1k
pinbalist 3 часа назад
Дегенерат
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