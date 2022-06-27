В Уфе подросток на самокате врезался в «Акцент»

"24 июня, во втором часу дня, водитель 1988 года рождения, за рулем «Hyundai Accent», следуя по дворовой территории дома №11/2 по улице Набережная, допустил наезд на 14-летнего мальчика, который двигался на самокате. В результате дорожной аварии ребенок с травмами головы госпитализирован. По факту ДТП начато административное расследование", — сообщает ГИБДД по городу Уфа.

2022-06-27T13:35:32+03:00