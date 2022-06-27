В Уфе подросток на самокате врезался в «Акцент»

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34-летний водитель Hyundai Accent ехал по дворовому проезду и в момент столкновения с подростком уже остановился. По видео кажется, что мальчик вообще не смотрел на дорогу.
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"24 июня, во втором часу дня, водитель 1988 года рождения, за рулем «Hyundai Accent», следуя по дворовой территории дома №11/2 по улице Набережная, допустил наезд на 14-летнего мальчика, который двигался на самокате. В результате дорожной аварии ребенок с травмами головы госпитализирован. По факту ДТП начато административное расследование", — сообщает ГИБДД по городу Уфа.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп наезд на ребенка самокат
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Хотя, наверное, он мог предпринять резкий прыжок на 3 метра вверх и на 4 в сторону. Но не захотел...
Это парнишка совершил наезд, а то что получил травму целиком его виеа, шлема нет, едет по проезжей полосе и еще и не смотрит куда
Что за дебилы там сидят?