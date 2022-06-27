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В Уфе подросток на самокате врезался в «Акцент»

В Уфе подросток на самокате врезался в «Акцент»

Автор:
27 июня 2022 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   самокат   
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34-летний водитель Hyundai Accent ехал по дворовому проезду и в момент столкновения с подростком уже остановился. По видео кажется, что мальчик вообще не смотрел на дорогу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   самокат   
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33  комментария
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3k
Александр 4 часа назад
Хендай стоял когда 14 летний дол...б наехал на него
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1k
Дмитрий 14 минут назад
Формулировка неверная. Должна быть "водитель не уступил дорогу пешеходу, что послужило причиной ДТП". Тогда всё будет правильно.
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6k
Роман 39 минут назад
Ну полиция может еще не получила в свое распоряжение эти кадры. А заяву родители самокатчика накатали. Надеюсь полиция все же разберется, что к чему... на крайняк судья уже. Ну во всяком случае хочется верить в это.
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15k
Александр Н. Час назад
Формулировка: "...допустил наезд на 14-летнего мальчика..." - просто пестня. СТОЯЩИЙ на месте ДОПУСТИЛ НАЕЗД.
Хотя, наверное, он мог предпринять резкий прыжок на 3 метра вверх и на 4 в сторону. Но не захотел...
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171
Серега 2 часа назад
Похожая ситуация была с моей дочкой.Врезалась на велосипеде в бампер старой развалюхи,в очень похожей ситуации.Правда ей не 14 было,а намного меньше и на дорогу она смотрела,просто растерялась.На том бампере,места живого не было,но я заплатил водителю 2000 р.Дочка честно призналась,что машина остановилась,а она в нее врезалась.Можно было конечно кошмарить водителя,вызывать полицию,везти дочку в больницу,искать ушибы и царапины.Но ,я поступил как человек,а не как урод.
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185
Максим Эсфельд 2 часа назад
Что значит водитель допустил наезд? Это мелкий слепой дебил совершил дтп и теперь его родители которые купили ему самокат и не научили своё чадо правилам движения должны заплатить за ремонт . Я так думаю
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5k
aleksei 2 часа назад
Всмысле наезд?
Это парнишка совершил наезд, а то что получил травму целиком его виеа, шлема нет, едет по проезжей полосе и еще и не смотрит куда
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20k
BiZ 2 часа назад
травма там была до дтп
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7k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
КТО на КОГО совершил наезд ?!!! Менты были укуреные или им уже занесли мзду? Прокуратура, СК, ССБ, - Ау-у ! Проснитесь !
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16k
Toxictofa 3 часа назад
После такого заявления уфимское ГИБДД надо бы разогнать накуй.
Что за дебилы там сидят?
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10k
кот базилий 3 часа назад
Какой наезд?, юный дебил смотрел на переднее колесо, какие нах тут травмы, сразу жертву из себя делают, чтоб деньжат пососать. Я бы на месте его отца самокат об столб и пинка хорошего.
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10
олег 3 часа назад
По стопам Северодвинского ГИБДД...
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46k
Элек Мек 3 часа назад
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2k
Трям 3 часа назад
Что за херня написана? "допустил наезд на 14-летнего мальчика"... Ващета на видео видно, что акцент полностью остановился, а слепошарый обсос еде и .хуй себе рассматривает!
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19k
nobody® 4 часа назад
На первом фото хулиган ссыт на машину, на втором он уже отоварен владельцем, и что-то из зада торчит. Ладно, посмотрю-ка видео
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24k
Ego sum qui sum 4 часа назад
вообще к 14 годам мозг уже обычно формируется
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6k
citrus1 4 часа назад
Что это +лядь за формулировка *допустил наезд на 14-летнего мальчика, который двигался на самокате* когда всё было наоборот
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6k
Shade116 4 часа назад
Наезд совершил самокатчик, штраф и ремонт авто за его счет! Дело закрыто)
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611
HalloFreeSpace 4 часа назад
я как-то комп так настраивал , чуть не ушатался
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−11
bon woo 4 часа назад
wake up!
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514
Александр Потёмкин 4 часа назад
Какое, нафиг, расследование в отношении авто? малолетний долбо.. разве не в телефоне, в момент столкновения зависал?
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