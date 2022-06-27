FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9667 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Фисташковая экстравагантность: сделанный на заказ Rolls-Royce для нефтяного магната

Фисташковая экстравагантность: сделанный на заказ Rolls-Royce для нефтяного магната

Автор:
27 июня 2022 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
580
17
Помните «шестисотый» Мерседес армянского нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна? Уверен, вы с самого начала подозревали, что этот автомобиль был не единственным в гараже столь необыкновенного человека.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Rolls Royce   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Оксид Бетона 3 часа назад
херня какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10752



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться
17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Румынский парень пародирует образы знаменитостей
Румынский парень пародирует образы знаменитостей
Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик
Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#Разное#факты#комментарии#страна#сатира
#прикол#фото#сарказм#люди#шоу бизнес#Россия#интересно#США
#картинки#подборка#СССР#Приколы#кино#в мире#новости#фотографии
Главное, ребята, сердцем не стареть Главное, ребята, сердцем не стареть Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Rolls-Royce Camargue 1980 — редкое роскошное купе, разработанное Pininfarina Rolls-Royce Camargue 1980 — редкое роскошное купе, разработанное Pininfarina Лёгкий вес, надёжный мотор и деревянный кузов: самый необычный Rolls-Royce Лёгкий вес, надёжный мотор и деревянный кузов: самый необычный Rolls-Royce

На что жалуетесь?

Вернуться