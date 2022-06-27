Фисташковая экстравагантность: сделанный на заказ Rolls-Royce для нефтяного магната

Попав в Англию, он отучился в школе Хэрроу, прежде чем поступить в колледж Святой Троицы (один из колледжей Кембриджского университета), где изучал право и — что ещё более важно — искусство быть английским джентльменом. Вот откуда появились его трепетное отношение к женщинам, страсть к изысканным блюдам и любовь к экстравагантной одежде, вдохновлявшая его носить яркие вещи с украшениями в виде моноклей или свежих орхидей (иногда специально привезённых из-за границы). Но Гюльбенкян был не просто светским щёголем: в годы Второй мировой войны он работал на британскую разведку и стал ключевым игроком в так называемой «Линии Пэта О'Лири» — операции, в ходе которой солдаты и лётчики союзников, застрявшие во Франции, эвакуировались через Пиренеи в нейтральную Испанию.