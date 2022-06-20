Вижу направление, не вижу преград: глупое ДТП из Москвы

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В Бутово водитель старенького кроссовера Suzuki Vitara запутался в светофоре и повернул налево на красный свет прямо под встречный фургон Ford.
Источник:
АНТИФИШКИ
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