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Вижу направление, не вижу преград: глупое ДТП из Москвы

Вижу направление, не вижу преград: глупое ДТП из Москвы

Автор:
20 июня 2022 14:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
910
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В Бутово водитель старенького кроссовера Suzuki Vitara запутался в светофоре и повернул налево на красный свет прямо под встречный фургон Ford.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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5  комментариев
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2k
Трям 3 часа назад
Скриком - зы зы зы спартаааа!!!! ))))
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3k
filipovfilipych 3 минуты назад
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18k
ЦСКА 46 минут назад
Бутово.... Где ибут разутого!
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20
Паша ЦСКА 12 минут назад
ты там был чтоль?
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