Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и устроил ДТП

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В Чебоксарах владелец автомобиля с регистратором не пропустил водителя на Kia Opirus, который двигался по дороге с односторонним движением «против шерсти». Нарушителю пришлось развернуться, но это его очень расстроило, и он решил догнать автора видео.
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Инспекторы ГИБДД изучили видео и признали виновником ДТП водителя Kia. Про наказание за езду «против шерсти» не уточняется.
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АНТИФИШКИ
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