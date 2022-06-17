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Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и устроил ДТП

Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и устроил ДТП

Автор:
17 июня 2022 14:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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В Чебоксарах владелец автомобиля с регистратором не пропустил водителя на Kia Opirus, который двигался по дороге с односторонним движением «против шерсти». Нарушителю пришлось развернуться, но это его очень расстроило, и он решил догнать автора видео.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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7  комментариев
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3k
Babangdida 38 минут назад
Староваты и щипловаты чтобы учительствовать. Кукуха наверное на юх улетела.
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2k
Григорий Водениктов 21 минуту назад
2 гомосека потомственных, папа и сына в киа походу были.
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638
Утренний вечер Полчаса назад
За аварию устроенную специально, надо лишать прав. И принудительно отправлять к психиатру.
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1k
pinbalist Полчаса назад
В этом случае возраст пришёл один.
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11k
Kostick 44 минуты назад
на мелкого дедка из шоу бенни хилла похож)
на мелкого дедка из шоу бенни хилла похож)Посмотреть
на мелкого дедка из шоу бенни хилла похож)
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