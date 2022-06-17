Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и устроил ДТП

В Чебоксарах владелец автомобиля с регистратором не пропустил водителя на Kia Opirus, который двигался по дороге с односторонним движением «против шерсти». Нарушителю пришлось развернуться, но это его очень расстроило, и он решил догнать автора видео.

0 Догнав обидчика, водитель Kia подрезал автомобиль и резко затормозил, устроив ДТП.