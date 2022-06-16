А потом удивляются, почему их не любят: столкновение двух велосипедистов в Москве

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Два велосипедиста столкнулись возле пешеходного перехода, когда двигались между автомобилями. Люди, переходившие в этот момент дорогу, чудом не пострадали.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Смешнее было бы только оторвать случайно повреждённое зеркало и с извинениями подать водителю! )))
Кроме того, велу нельзя левее крайнего правого ряда.
А в этом конкретном месте им нельзя выезжать за границы велодорожки.
Наезд на пешика на зебре, столкновение с другим ТС, зеркало машине повредил.
Там нарушений на три листа протоколов.
Для вела это крайне опасно.
Обочина или как можно ближе к ней или тротуару на проезжей части. Но они прут. Чудаки.