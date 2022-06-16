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А потом удивляются, почему их не любят: столкновение двух велосипедистов в Москве

А потом удивляются, почему их не любят: столкновение двух велосипедистов в Москве

Автор:
16 июня 2022 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   велосипед   велохруст   видео   дтп   
1947
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Два велосипедиста столкнулись возле пешеходного перехода, когда двигались между автомобилями. Люди, переходившие в этот момент дорогу, чудом не пострадали.

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   велосипед   велохруст   видео   дтп   
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32  комментария
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2k
Трям 2 часа назад
ВелосиПедики
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3k
Motorola Минуту назад
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1k
Bonefacius 7 минут назад
Не берусь говорить за всех велосипедистов, безусловно, есть среди них нормальные, сознательные люди, которые ездят аккуратно. Но, тем не менее, подобные экземпляры как на видео встречаются очень часто и хочется спросить, чем же они такие особенные, что плюют на все правила и вытворяют на дорогах полный беспредел? Они же рискуют не только своей жизнью, но и других людей подставляют под статью, а то и жизнь могут разрушить человеку. Здесь их сравнивают с самокатчиками, но там вообще по-моему каждый первый отмороженный и создается такое ощущение, что ПДД они в глаза вообще не видели. Определенно, нужно повышать штрафы за подобные выкрутасы, причем такие, чтобы они не один год их выплачивали. Может тогда в их пустой черепной коробке задержится мысль, что нельзя так делать и нужно с уважением относиться ко всем участникам движения. Они же как амфибии, то на тротуаре, то на проезжей части устраивают свои гонки и только успевай уворачиваться от этих придурков.
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604
Гиви 16 минут назад
Левый велосипедист походу под наркотой.
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11k
El Niño 22 минуты назад
Очень мило поправить зеркало на машине, которую только что поцарапали! )))

Смешнее было бы только оторвать случайно повреждённое зеркало и с извинениями подать водителю! )))
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47k
Олег 23 минуты назад
велосипедики
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38
Robot Terminatorovich 36 минут назад
Мало. Сволочей этих нужно камазами давить.
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7k
Natrogrii 37 минут назад
Эти ЗОЖ'ные вело-твари, вместе с самокатчиками, ещё хуже чем хрусты.
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9k
Hunson Abadeer 40 минут назад
бинго
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18k
nobody® 2 часа назад
Бывает так вот едешь и не замечаешь, что в междурядии велосипедик пристроился. Даже если ты и сам он... Тут-то как можно было не заметить?
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5
Андрей 2 часа назад
Нужно запретить движение по 1-й полосе более чем 1-му транспортному средству, выперся на мотоцикле, велике роликах или колесом между ног и стой за машиной в пробке. Обгон и перестраивание по правилам остальных. Нет, берешь в руки и идешь как пешеход по тротуару.
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38k
Александр 2 часа назад
Один вопрос. Зачем им шлемы? Что сохранить то хотят? Кость?
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7k
SuperTroll 2 часа назад
>ЛЮБОЙ< двухколесной херне, не фиг делать на проезжей части
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52
hasek39 SuperTroll 2 часа назад
та нет пускай , но пускай получают права, регистрируют транспортное средство и несут ответственность административную и уголовную, будет как в Европе, эти двухколёсные ч....и орут посмотрите на Голландию, Финляндию , как у них развито вело движение, при этом забывая, что и ответственность они несут, наши же не хотят, хотят анархию , получается вот такое д.... как на видео , хотя если введут такие правила количество их резко уменьшиться на дорогах РФ)))
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6k
au3 2 часа назад
Велосипедастов на дороге вообще быть не должно - они за асфальт не платят.
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16k
Alex ASK 2 часа назад
Весело-педист... по факту - баран
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14k
Совранский 2 часа назад
Водитель велосипеда является участником дорожного движения и, при отсутствии специально отведённой дорожки или полосы, должен двигаться по правому краю проезжей части в попутном направлении, а при переходе проезжей части по пешеходному переходу спешиваться с велосипеда. (с)
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Больше на барана похож!
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512
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну бывает, хоть не убились ...
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Велосипедист на проезжей части. Что тут скажешь. Мозгов нет.
Обочина или как можно ближе к ней или тротуару на проезжей части. Но они прут. Чудаки.
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Олег

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