Пропустил утят — получил удар под зад: ДТП с грузовиком под Липецком

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Водитель грузовика с регистратором не успел вовремя затормозить и подбил остановившийся впереди «Рено Дастер». Как оказалось, водитель кроссовера увидел на обочине утят и решил их пропустить.
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АНТИФИШКИ
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На выходных вот такой вот муданзен меня чуть со второго ряда не вытолкнул, когда ему приспичило обогнать во время моего обгона.
А вот нарушение здесь то, что неправильно выбрал дистанцию с учетом того, что впереди идущий авто может экстренно затормозить, что и случилось...
Я бы на месте этого водителя стал давить на то, что внезапное препятствие могло повредить мне машину, а это уже основание... Плюс живое существо, рефлекс сработал... Ну а там как карта ляжет. Нужно еще доказать, что ехал без превышения... Короче, там еще попотеть придется.
А можно пункт правил?