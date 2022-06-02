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Пропустил утят — получил удар под зад: ДТП с грузовиком под Липецком

Пропустил утят — получил удар под зад: ДТП с грузовиком под Липецком

Автор:
02 июня 2022 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   проспал торможение   утята   
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Водитель грузовика с регистратором не успел вовремя затормозить и подбил остановившийся впереди «Рено Дастер». Как оказалось, водитель кроссовера увидел на обочине утят и решил их пропустить.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   проспал торможение   утята   
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20  комментариев
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1k
GROMOZEKA 6 часов назад
Раньше на грузовиках ездили профессионалы, а теперь просто АНАЛЫ.
На выходных вот такой вот муданзен меня чуть со второго ряда не вытолкнул, когда ему приспичило обогнать во время моего обгона.
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63
Guilty Pleasure 4 часа назад
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18k
nobody® 5 часов назад
Когда ограничение 40, но "можно" 59
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86
eutace nobody® 4 часа назад
при ДТП будет ответственность как за нарушение
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7k
Шурави 5 часов назад
Утку и утят рено всё-таки сбила, тоже не успел
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6k
Roman 6 часов назад
Если вижу жмущийся сзади грузовик - вообще газ перестаю давить. Тише едет дурак, меньше будет лепёшка.
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476
антискакуас Roman 3 часа назад
большинству этих водятлов понятия ограничение скорости и дистанция неведомы... Увы.
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8k
Mauritanien 6 часов назад
Утята не пострадали?
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1k
Дмитрий 6 часов назад
У водителей грузовиков редко есть мозги и исправные тормоза. Так что результат предсказуем. И так будет, пока их не начнут массово лишать прав надолго за нарушения ПДД.
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13k
Голос Вселенной 6 часов назад
Знак ограничения, но он шел со скоростью потока, так по правилам положено. Правда, камерам этого не объяснишь...
А вот нарушение здесь то, что неправильно выбрал дистанцию с учетом того, что впереди идущий авто может экстренно затормозить, что и случилось...
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86
eutace Голос Вселенной 4 часа назад
вопрос только в том - что такая ситуация причина для экстренного торможения? Так как резко тормозить без причины нельзя
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476
антискакуас Голос Вселенной 3 часа назад
это простаки тормозят, крутые только оттормаживаются...
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