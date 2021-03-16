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Авария дня. ДТП со скорой в Твери попало на видео

Авария дня. ДТП со скорой в Твери попало на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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На перекрестке улиц Красина и Благоева в Твери столкнулись легковой автомобиль Hyundai и карета скорой помощи. В результате аварии травмы получили два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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3  комментария
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Tu9R 2 часа назад
Печально конечно, но водитель спец машины должен убедиться в том, что ему предоставляют преимущество. У нас глухие водители официально ездят вместе с нами.
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Леший Полчаса назад
сейчас стали пропускать спецтранспорт, но водилам скорых надо повнимательней быть, ещё остались люди с телефонами в руках....и глухие
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Johnny

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