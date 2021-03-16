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На перекрестке улиц Красина и Благоева в Твери столкнулись легковой автомобиль Hyundai и карета скорой помощи. В результате аварии травмы получили два человека.
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Водитель скорой помощи двигался на красный сигнал светофора со включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.
В аварии пострадали два человека – женщина водитель Hyundai и пассажир «сокрой».
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