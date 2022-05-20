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Сборник автомобильного юмора на пятницу

Сборник автомобильного юмора на пятницу

Автор:
20 мая 2022 08:09
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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40  комментариев
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30k
Игорь Час назад
Комментарий к фото
Очевидно я не мужчина. Ибо не плачу, а радуюсь. Или плачу от радости? Ибо ещё один уипан не будет носиться по дорогам и никого не убьёт.
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835
Вован 48 секунд назад
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835
Вован 4 минуты назад
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Ромашваген или геленмашка
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8k
Путинский Бот 18 минут назад
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давайте будем откровенными? Машина красивая и качественная! но 100 процентов принадлежит какому то мажорному ублюдку. Вот его, как раз не жалко, а технику да!
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45k
dima423 20 минут назад
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даа, туда бы с друзьями, бухлом и кучей красивых стриптизерш... и кататься)
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8k
Путинский Бот 21 минуту назад
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вазовскую чтоле?
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45k
dima423 21 минуту назад
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...на бронзовом
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45k
dima423 Полчаса назад
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надо на Х5 приклеить NIVA)
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29
eutace Полчаса назад
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Comaro на минималках ))
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11
jeanalezi eutace 16 минут назад
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Очевидно-же Smart Mustang Shelby Gt50!)))
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64
WaldoPepper Полчаса назад
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GT 50%
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5k
Feldkurat_Katc 38 минут назад
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Тюремный автобус?
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1k
The Graff 39 минут назад
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После "гаража"

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5k
Артем Кощеев 43 минуты назад
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Кирпичи, конечно, изрядно изношены. Вон какие следы выработки на них. Интересно, какой пробег у этой коробки
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20k
СергейПименов 47 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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685
Breeze 47 минут назад
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Ааа! Так вот для чего эти кругляшки!!!
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15k
Поручик 49 минут назад
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Маскл-Smart
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2k
perekrestok 52 минуты назад
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Чувак! Это бриллианты в маскировочной упаковке!
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15k
Поручик 52 минуты назад
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Внедорожный катафалк? Концептуальненько!
Наверное, ЭТО - для вывоза трупов из так любимого голливудскими сценаристами стандарта фильмов-ужастиков "монстр или маньяк + несколько долбодятлов, поехавших искать себе на задницу приключений в одинокий дом в такую жопу мира, где даже сотовой связи нет"?
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21k
Mike Miller Час назад
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Мы видим факт - авто на обочине в яме.
Большинство сразу делает вывод - обочечник получил по заслугам.
Может так и есть.
Но может быть ведь и не так. Мы не знаем, сколько он там стоит ведь. Может перед ним авто в потоке тупо заглохло, его водитель включил аварийку и пытался его завести. Может обочечник его просто объезжал. Вероятно это? Вероятно.
А ещё может обочечнику поплохело - и он просто съехал с дороги. Знаете - бывает так - в глазах "бабочки" или просто темнеет. И такое может быть.

Но разве стоит разбираться в ситуации? Нет. Самый вероятный случай, что это конкретно обочечники и он конкретно поплатился. Ха-ха.
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15k
Поручик Час назад
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Нигромобиль?
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5k
VL Час назад
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Обочечники, сдохните твари!!!!
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