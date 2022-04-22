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Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Автор:
22 апреля 2022 08:18
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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32  комментария
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20k
СергейПименов 2 часа назад
Где то рядом ...
Где то рядом ...Посмотреть
Где то рядом ...
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4k
бедный студент из Африки 18 секунд назад
iii---->_i_
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3k
CHYCMYMPUK 6 минут назад
Побежден, но не сломлен
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1k
Hello 7 минут назад
прекрасен
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807
Андрей Полчаса назад
Окей, Гугл, как вылести из машины при перевороте.
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Представитель тех, кому добавили лишнюю хромосому.
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807
Андрей Полчаса назад
Ну атмомоторы EJ образцы надëжности, вот турбо - совсем другая история.
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2k
milenBG Полчаса назад
Ето он?
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eutace 52 минуты назад
а потом скажет что с двух сторон стояли мотоциклы, но они уехали
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24
eutace 53 минуты назад
авто-франкенштейн
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24
eutace 54 минуты назад
главное чтобы за рулем был не парень )
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24
eutace 54 минуты назад
Волга на максималках
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24
eutace 55 минут назад
поперек параллельной парковки ....
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45k
dima423 57 минут назад
идеально
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9k
Ivan Час назад
Сейчас не знаю, а на легаси 93-его, откатал с 2004 по 2016 без поломок. Обслуживал, правда, вовремя...
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2k
Garbiy Час назад
RENAULT LONG
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4k
ПушЫстый ЙожЫг Час назад
бу бу бу
тук тук тук
50 к
бу бу бу
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12k
ЙошкинКот Час назад
В чем прикол?
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2k
Evgeny K. Час назад
Дважды инвалид :)
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31
NeZlob Час назад
Это совсем фигня, что не правильно припаркован. Олды поймут меня.
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1k
LisA 2 часа назад
моральный урод
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24
eutace Самка Хорька 52 минуты назад
инвалид на голову
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