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Куда же ты, девочка: школьницу сбил автомобиль на «зебре» в Иркутской области

Куда же ты, девочка: школьницу сбил автомобиль на «зебре» в Иркутской области

Автор:
19 мая 2022 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В селе Олха Шелеховского района 13-летняя школьница решила резко перебежать дорогу по пешеходному переходу и угодила под колёса "Шкоды", которой управлял 24-летний парень.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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22  комментария
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833
Антон 3 часа назад
Да как так-то? Ещё с детского сада учат, посмотрите сначала на лево, затем на право!
Что с этими детьми сейчас???!!!
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1k
Alexandr Секунду назад
Два идиота.
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1k
Злодей 2 часа назад
Вина водителя 100%. Для несогласных и кричащих о том, что должна смотреть,право лево и т.д. Когда то во времена моей молодости частенько мотался по европе, в основном скандинавские страны, часто германия,швеция, дания (может щас уже изменилось,не знаю, лет 10 не был там). Так вот,что меня там удивило - как только включается зелёный люди просто идут и всё. Как и по пешеходному переходу. Просто идут и всё,не смотря. Я думаю,что они привыкли к тому, что там настолько хорошо соблюдаются правила, что им в голову не приходит,что кто то может не остановиться. Они даже не думают об этом. Зелёный - сразу пошли. притом часто встречал светофоры, у которых нет промежуточного жёлтого. Зелёный и сразу красный. В финке такие тоже были. Может всё таки нужно хоть в этом стремиться к лучшему ))
ЗЫ. Может щас по другому, я не знаю, 10 лет назад заметил, что вот так у них.
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1k
Трям 3 часа назад
Как она до 13 лет дожила?
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69k
Viktor 3 часа назад
Бля, ну как так-то? Ведь 13 лет не 3 года - соображалка должна быть хоть какая-то! Даже не взглянула на дорогу. Водиле теперь будут проблемы.

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11k
Karelian 3 часа назад
Т.е. видя двух людей возле пешеходника, даже мысль не мелькнула, что нужно снизить скорость???
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14k
Александр 3 часа назад
Чокнутая
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193
Жирный бот Дмитрий 2 часа назад
ну тут видимо от манеры вождения и отношения к другим людям зависит, я ВСЕГДА сбрасываю скорость, если люди у зебры находятся.. Хз куда они сиганут, особенно это касается детей и стариков.
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