Куда же ты, девочка: школьницу сбил автомобиль на «зебре» в Иркутской области

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В селе Олха Шелеховского района 13-летняя школьница решила резко перебежать дорогу по пешеходному переходу и угодила под колёса "Шкоды", которой управлял 24-летний парень.
«В результате ДТП несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. По данному факту ведется расследование, сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства инцидента», — уточняют в пресс-службе МВД по Иркутской области.
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АНТИФИШКИ
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Что с этими детьми сейчас???!!!
ЗЫ. Может щас по другому, я не знаю, 10 лет назад заметил, что вот так у них.