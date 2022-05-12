Зато за доставку платить не надо: водитель «Дастера» на ходу потерял груз

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В Санкт-Петербурге на КАД водитель Renault Duster слишком сильно разогнался и потерял свой груз. Повезло, что листами не зацепило соседние автомобили.
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С таким грузом на крыше только и лететь по левому ряду! Второй ракурс смотреть с 0:35
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А еще лучше заказать доставку, большинство принимает по телефону или с сайта, и погрузят еще сами.
А этот конечно экономист херов, сначала это все закрячить на крышу, а потом разгружаться, если бы успешно долетел, полдня потерять.
Одно дело из газельки фургона вытащить через задний борт, а тут с крыши.