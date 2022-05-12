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Зато за доставку платить не надо: водитель «Дастера» на ходу потерял груз

Зато за доставку платить не надо: водитель «Дастера» на ходу потерял груз

Автор:
12 мая 2022 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   видео   груз   дтп   перевоpка груза   фанера   
1696
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В Санкт-Петербурге на КАД водитель Renault Duster слишком сильно разогнался и потерял свой груз. Повезло, что листами не зацепило соседние автомобили.

Источник:

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Метки: Renault   аварии   авто   видео   груз   дтп   перевоpка груза   фанера   
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17  комментариев
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12k
Алек Стальский 4 часа назад
И остановился ещё в левом ряду...
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6k
SuperTroll 20 минут назад
+2 в к статистике типчных дустероводов...

На внешней стороне КАД 44-летнеий водитель «Хавал» въехал в остановившийся «Рено Дастер». Пожилая пассажирка «Дастера» получила травмы несовместимые с жизнью. Новость от 28.04.2022.
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226
АлександрОрлов Час назад
При такой скорости и такой площади листа возникла большая подъемная сила, которая вырвала крепления рейлингов к крыше. 3 листа перевезти можно, но со скоростью 40-50 км/ч и в правой полосе. Это был видимо первый опыт подобной перевозки.
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1k
Andrey 2 часа назад
Сейчас стройбаз как грязи, всегда можно найти, загрузиться и тошнить до дома 30-40 км/ч.
А еще лучше заказать доставку, большинство принимает по телефону или с сайта, и погрузят еще сами.
А этот конечно экономист херов, сначала это все закрячить на крышу, а потом разгружаться, если бы успешно долетел, полдня потерять.
Одно дело из газельки фургона вытащить через задний борт, а тут с крыши.
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226
АлександрОрлов Andrey Час назад
По разгрузке с крыши вообще проблем нет, особенно если вдвоем.
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46k
Олег 2 часа назад
купил парус- тошни 50 в правом ряду. Не удивлюсь если его собьют когда будет своё говно с дороги убирать
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18
Егор Кочергин 2 часа назад
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18
Егор Кочергин 2 часа назад
Найдено там же
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6k
klop 3 часа назад
И со мной был подобный случай, только я не летел так по левой полосе.
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2k
Александр Касаткин 3 часа назад
а никто не замечал разве, что водилы Дастера - это вообще еще те индивидуумы. покупка этой машины же уже о многом говорит в основной массе. я даже не удивлен, что дастер остановился в левой полосе на магистрали , я даже не удивлюсь, если он пошел потом собирать все это. )))0 вододастеры, такие вододастеры
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20k
Serg2001 3 часа назад
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798
IOON 3 часа назад
по е6@лу ему этими листами за раздолбайство!!
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2k
ProstoBoBka 3 часа назад
Каждое видео подтверждает, что водятлов на дороге становится только больше!
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8k
Игорь 3 часа назад
хорошо - веревка хилая была, а то бы он взлетел
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9
Добрый Самаритянин 4 часа назад
Олень.
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Олег

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