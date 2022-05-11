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«Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил наглого коллегу

«Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил наглого коллегу

Автор:
11 мая 2022 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   таксист   учитель на дороге   
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Таксист Сергей из Москвы выложил видео своего небольшого ДТП. Он проучил наглого коллегу, который настойчиво хотел перед ним перестроиться.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   таксист   учитель на дороге   
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19  комментариев
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10k
кот базилий 9 часов назад
Поставил себе задачу - влезть именно перед этой машиной, с задачей справился горный баран. Бееееее
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11k
Джон Уик 44 минуты назад
Ну и зачем бодаться. Хер с ним пусть бы проехал. Сколько теперь времени потеряют.
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7k
Kazimir Myshkin 2 часа назад
Не коллега ты мне...
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−6
Andrey 3 часа назад
Времени конечно жалко ,но любителя овечек автор правильно проучил
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8k
Лещ 3 часа назад
Автор баран ни чуть не меньше того таксиста...
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5k
Allmaster 3 часа назад
На машине жены, она крыло левое помяла в огороде. Вот жду упертого, но как заговоренные, видят видать и не лезут на мятые то ворота :))
Специально не пропускаю " я только спросить" которые. Но не клюют.
А специально уж, я не подставщик, увы..
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2k
Усач 4 часа назад
Дай угадаю, первое что он сказал "Я же спереди ехал.. Почему не пропустил?"
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8k
alex9845 6 часов назад
И это он ещё с клиенткой,можно только представить как он ездит один.
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2k
Motorola 6 часов назад
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9k
Rus77 7 часов назад
Я уже лет 10 не езжу с ослоё6ами принципиально, даже бесплатно не поеду! Там менталитет как у барана, себе в ущерб и все остальным, но принципиально!
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2k
ProstoBoBka 8 часов назад
Съезд на волгоградку! Вечером там вообще ЖОПА! Таких "умных", как таксист сотни!
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5k
VL 8 часов назад
Мочалка ещё прибежала с предъявами.. Овца.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
Ословоды...
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11k
Karelian 8 часов назад
Автор красавчик!!!
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6k
Tim_G 8 часов назад
песня в тему: я тебя все равно найду
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