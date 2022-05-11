«Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил наглого коллегу

Сергей пишет: "Я не срывался, просто достал аглы такой наглостью, я такой же участник и также работаю в такси, он увидел что русский и решил что на слабо возьмёт, да вот не получилось, я аренду не плачу и уважаю других участников дорожного движения, даже если человек запутался, но притормозил, включил поворотник, я пропущу, но ненавижу наглость."