«Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил наглого коллегу

4323
1
1
Таксист Сергей из Москвы выложил видео своего небольшого ДТП. Он проучил наглого коллегу, который настойчиво хотел перед ним перестроиться.
Сергей пишет: "Я не срывался, просто достал аглы такой наглостью, я такой же участник и также работаю в такси, он увидел что русский и решил что на слабо возьмёт, да вот не получилось, я аренду не плачу и уважаю других участников дорожного движения, даже если человек запутался, но притормозил, включил поворотник, я пропущу, но ненавижу наглость."
Присутствует ненормативная лексика!
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Начинающий таксист устроил массовое ДТП на МКАД
- Небольшое ДТП на автобусной остановке в Красноярске
- Дорожный войны водителя каршеринга с учителем на питерской кольцевой
- Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал
- Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение
Новости партнёров
Специально не пропускаю " я только спросить" которые. Но не клюют.
А специально уж, я не подставщик, увы..
Раньше мне папа говорил правило ДДД, дай дорогу дураку! Но сейчас и мой папа согласен правило ДДД не работает, потому что наглых стало столько, что по правилу ДДД соблюдающие ПДД будут просто стоять! Пока такие "умнику" перестраиваются в данном видео, с обочины и другие нарушения.