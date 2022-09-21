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В Братске на пересечении улицы Пролетарской и федеральной трассы «Вилюй» 55-летний водитель большегруза проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona.
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