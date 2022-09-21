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Авария дня. Когда правый руль спасает жизнь

Авария дня. Когда правый руль спасает жизнь

Автор:
21 сентября 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   фура   
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В Братске на пересечении улицы Пролетарской и федеральной трассы «Вилюй» 55-летний водитель большегруза проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   фура   
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5  комментариев
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3k
Илья 36 минут назад
Все чаще вижу как большегрузы не останавливаются на светофорах, и у этих говноедов всегда есть отмазка: устал, график, жалко соляру на разгон. А по факту они ставят свои интересы превыше жизни людей. И если будут тут, оправдывающие этих недоводитилей типа "им семью кормить надо и т.д. ", то идите и убейтесь под фурой ради семьи долбача.
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2k
pinbalist 3 часа назад
Куда смотрел рег?
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28k
EvilHomer 3 часа назад
Руль в бардачке сначала создаёт ситуацию - не видно из-за стойки, а потом уже спасает
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