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24 апреля около на улице Центральной в городе Щёлково водитель за рулем белого Kia Rio насмерть сбил мужчину, который шел по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Виновник скрылся с места ДТП.
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Сотрудники полиции установили и задержали мужчину 1990 года рождения, совершившего ДТП, в результате которого погиб человек.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время фигурант задержан.
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А гонщику 1990 г/р, теперь жить с этим грузом на душе всю жизнь...
Когда-то давно в интервью главный гаишник Москвы сказал: "Зелёный свет даёт вам право переходить дорогу, но он вам ничего не гарантирует". Я очень хорошо запомнил эти слова.