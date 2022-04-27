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Авария дня. Дождался "зелёного" и всё равно отправился на тот свет

Авария дня. Дождался "зелёного" и всё равно отправился на тот свет

Автор:
27 апреля 2022 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   смертельное дтп   
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24 апреля около на улице Центральной в городе Щёлково водитель за рулем белого Kia Rio насмерть сбил мужчину, который шел по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Виновник скрылся с места ДТП.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   смертельное дтп   
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9  комментариев
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69k
Viktor 2 часа назад
А почему "по неосторожности", тут за преднамеренное судить надо!
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33
D Полминуты назад
Мдэээ.... вот судьба блин(( Сам себя не поберёшь, никто не побережёт... R.I.P.
А гонщику 1990 г/р, теперь жить с этим грузом на душе всю жизнь...
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3k
Babangdida Полчаса назад
Пешеход всегда прав, увы не всегда жив. Надедежда что хоть гонщега сошлют надолго.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Глаз и глаз нужен при переходе дороги. Даже если идешь на зеленый и по зебре, все равно есть вероятность что какой нибудь лихой осел вылетит! Ну или скорая, полиция пролетит перекресток.
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185
mechatron Час назад
Жалко конечно человека, но так беспечно переходить дорогу, даже не посмотрев по сторонам, хоть и зелёный, я бы не стал.
Когда-то давно в интервью главный гаишник Москвы сказал: "Зелёный свет даёт вам право переходить дорогу, но он вам ничего не гарантирует". Я очень хорошо запомнил эти слова.
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45k
Элек Мек 2 часа назад
Красный,зелёный,сейчас и на дороге и во дворах надо крутить головой на 360 градусов,будь ты водителем или пешеходом.
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