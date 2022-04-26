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В Петрозаводске пацан на самокате влетел в автомобиль и отделался ушибами

В Петрозаводске пацан на самокате влетел в автомобиль и отделался ушибами

Автор:
26 апреля 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   самокат   
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Во дворе дома на улице Лизы Чайкиной 8-летний мальчишка на самокате выехал из-за припаркованного автомобиля и столкнулся с BMW под управлением 30-летнего водителя.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   наезд на ребенка   самокат   
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10  комментариев
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5k
kleyman 4 часа назад
Вот гнида мелкая, тачку поцарапал.
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
На месте водителя я бы:
во-первых, ехал со скоростью 10-15 км/ч
во-вторых, остановился как только увидел первого самокатчика на дороге, чтобы убедиться, что за ним никто не едет, и медленно проехал дальше
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Даже,если не учитывать пацана на самокате, то у бмвода помеха справа, но "данунах я ж по главной!"
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84
Mrak OBOY 3 часа назад
водитель срать торопится или на нары? не успел разглядеть.
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1k
Злодей 3 часа назад
Надеюсь водиле втащат
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Олег

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