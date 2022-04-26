В Петрозаводске пацан на самокате влетел в автомобиль и отделался ушибами

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Во дворе дома на улице Лизы Чайкиной 8-летний мальчишка на самокате выехал из-за припаркованного автомобиля и столкнулся с BMW под управлением 30-летнего водителя.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп наезд на ребенка самокат
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во-первых, ехал со скоростью 10-15 км/ч
во-вторых, остановился как только увидел первого самокатчика на дороге, чтобы убедиться, что за ним никто не едет, и медленно проехал дальше
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Иногда по дворам лучше ползти со скоростью пешехода. Источник не помню, еще очень давно проводили эксперимент, на какой скорости водитель гарантированно успевает среагировать на внезапное появление помехи. Оказалось, 7 км/ч.
(случай падения сверху на капот не рассматривался)
Дебильная привычка искать причину не в нарушении ПДД, а в каких-то народных правилах. Если человек соблюдал правила (ехал прямо без превышения), к нему вообще не должно быть НИКАКИХ вопросов. Пока эту простую истину все не уяснят, можно забыть о том, что это не сыграет в обратную сторону - как например с ефремовым. Едва, черт, не отскочил от правосудия. Хотя был пьян далеко не первый раз и еще трупы сделал.
О ЧЕМ тут разговаривать?!! Его сразу в надо было в тюремную робу переодеть, еще до того, как протрезвеет.
Вот и здесь, начинается демагогия.
Для сравнения более старшая и смышленая девчонка правильно ехала - сбросила скорость, головой вращает и едет ближе к краю проезжей части.