Фронтмен KISS Пол Стэнли выставит на аукцион кабриолет Chevrolet Corvette в комплекте с гитарой

Салон отделан коричневой кожей, которая украшает сиденья и части приборной панели, дверных панелей и трансмиссионного туннеля, а всё, что не выполнено в коричневом цвете, обшито чёрной кожей с коричневой контрастной прострочкой. Своё решение расстаться с кабриолетом Corvette C8 Стэнли объяснил желанием дать автомобилю всё, чего он заслуживает, но что не способен дать ему музыкант. По словам лидера Kiss, он будет счастлив, если новому владельцу спорткар Chevrolet принесёт радость от поездок или просто от наличия машины в коллекции.