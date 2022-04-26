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Фронтмен KISS Пол Стэнли выставит на аукцион кабриолет Chevrolet Corvette в комплекте с гитарой

Фронтмен KISS Пол Стэнли выставит на аукцион кабриолет Chevrolet Corvette в комплекте с гитарой

Автор:
26 апреля 2022 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   Пол Стэнли   авто   автомир   автомобили   кисс   
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Фронтмен KISS Пол Стэнли продаст свой кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 2022 года на предстоящем аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе, который пройдет с 30 июня по 7 июля. Также покупатель получит в подарок гитару с автографом музыканта.
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Источник:

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   Пол Стэнли   авто   автомир   автомобили   кисс   
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