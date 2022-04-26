Фронтмен KISS Пол Стэнли выставит на аукцион кабриолет Chevrolet Corvette в комплекте с гитарой

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Фронтмен KISS Пол Стэнли продаст свой кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 2022 года на предстоящем аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе, который пройдет с 30 июня по 7 июля. Также покупатель получит в подарок гитару с автографом музыканта.
Американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли известен не только как один из основателей группы, авторов и соавторов текстов Kiss, но и как большой поклонник автомобилей. В коллекции музыканта есть и новый кабриолет Chevrolet Corvette последнего поколения C8, но с этой машиной рокер принял решение расстаться.
Спорткар имеет комбинированную окраску — основной цвет кузова Red Mist Metallic Tintcoat сочетается с чёрной крышей — бронзового оттенка колёса и жёлтые тормозные суппорты. Автомобиль оснащён опциональным пакетом Z51 и фиксированным антикрылом на крышке багажника.
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Салон отделан коричневой кожей, которая украшает сиденья и части приборной панели, дверных панелей и трансмиссионного туннеля, а всё, что не выполнено в коричневом цвете, обшито чёрной кожей с коричневой контрастной прострочкой. Своё решение расстаться с кабриолетом Corvette C8 Стэнли объяснил желанием дать автомобилю всё, чего он заслуживает, но что не способен дать ему музыкант. По словам лидера Kiss, он будет счастлив, если новому владельцу спорткар Chevrolet принесёт радость от поездок или просто от наличия машины в коллекции.
«Для меня моя жизнь всегда была связана с радостью, которую я могу принести другим людям. Гитара — это ещё одна часть моей жизни, ещё один аспект того, кто я есть, поэтому я подумал, что у нового хозяина автомобиля должна быть что-то ещё от меня, поэтому я отдам вместе с Chevrolet Corvette гитару со своим автографом», — заявил Пол, представляя чёрную гитару Ibanez PS120 Paul Stanley Signature.
Источник:
АНТИФИШКИ
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