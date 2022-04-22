FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6025 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Жить в России 
Они просто хотели поиграть: в Барнауле автомобилист спас девушку от стаи собак

Они просто хотели поиграть: в Барнауле автомобилист спас девушку от стаи собак

Автор:
22 апреля 2022 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   барнаул   бездомные собаки   видео   животные   помощь   собаки   стая собак   
709
1
1
Автомобилист заметил большую стаю собак, окружившую девушку, которая отбивалась от неё как могла. Мужчина быстро подъехал, и спас несчастную.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авто   барнаул   бездомные собаки   видео   животные   помощь   собаки   стая собак   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Завтра всё изменится! 56 минут назад
Сначала хозяева выгоняют собак, те плодятся и в итоге появляется проблема. Некоторые защитники животных, считают, что отстрел не выход. Дескать, кастрация.
Но по мне, обязательное чипирование домашних животных и штрафы хозяевам, что выкинули животину. И конечно же отстрел бродячих. Они реальная угроза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
45k
dima423 Минуту назад
а я собак не боюсь они на меня и не нападают)) Недавно гулял со своим шпицем спокойно на поводочке, вдруг на нее нападает какой то питбуль, я как гриндером по брюху его пнул со всей дури так он аж подлетел скуля) Так в чем самый прикол, тут же его хозяин подбегает и начинает мне предъявлять что я собаку ударил... я говорю - ты окуел чтоль чмошник бородатый, щас и тебе еще до кучи добавлю, с бойцовой собакой гуляешь в общественном месте без поводка и без намордника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
оп 18 минут назад
Почему я, когда проезжаю около красивых девушек, их собаки не кусают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 19 минут назад
У кого-то будет секс! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рукоблуд Полчаса назад
Теперь рег обязан жениться )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Рекламщик 42 минуты назад
Может они что то почуяли...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Егор 55 минут назад
Срочно начинать осмотр! На предмет незамеченных укусов, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Andre 59 минут назад
Ох, хорошо что получилось спасти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

343651



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
3
111
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны
5
34
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов...
Набирающие популярность в сообществах
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
0
11
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
0
23
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#мир#история#картинки#Жизнь#Разное#новости#авто аварии#Украина
#Юмор#в мире#люди#Ватермарк#Приколы#аварии#Россия#смешно#автомир#автомобили
#интересно#животные#факты#интересное#подборка#дтп#кино#СССР#Спорт#Еда
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах UPD поста: мальчика сбила машина, и он может лишиться ноги UPD поста: мальчика сбила машина, и он может лишиться ноги Мишаня и Халява: Омские собаки, которые обожают смотреть на ДТП Мишаня и Халява: Омские собаки, которые обожают смотреть на ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться