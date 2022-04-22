Они просто хотели поиграть: в Барнауле автомобилист спас девушку от стаи собак

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Автомобилист заметил большую стаю собак, окружившую девушку, которая отбивалась от неё как могла. Мужчина быстро подъехал, и спас несчастную.
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АНТИФИШКИ
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Но по мне, обязательное чипирование домашних животных и штрафы хозяевам, что выкинули животину. И конечно же отстрел бродячих. Они реальная угроза.