Они просто хотели поиграть: в Барнауле автомобилист спас девушку от стаи собак

Тачка на водороде: будущее или реальность

Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля

Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах

UPD поста: мальчика сбила машина, и он может лишиться ноги

Мишаня и Халява: Омские собаки, которые обожают смотреть на ДТП