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Преемник Шамаича из Воронежа попал в ДТП

Преемник Шамаича из Воронежа попал в ДТП

Автор:
22 апреля 2022 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   шамаич   шашечник   
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Спешащий водитель «Калины» хотел опередить справа погрузчик, но ему помешал припаркованный «Фольксваген».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   шамаич   шашечник   
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12  комментариев
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20k
А.Берестенко 2 часа назад
На знак понадеялся!

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21k
KOSTELLO 38 минут назад
БЫСТРЫЙ, ДЕРЗКИЙ, КАК ПОНОС РЕЗКИЙ
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20k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Вася Час назад
тупо в.е.баться в отлично видимое препятствие ??? там либо телефон в лапе, либо права липовые, либо просто идиот
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12k
Eltiftel 2 часа назад
кто такой шамаич?
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Олег

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