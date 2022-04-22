Преемник Шамаича из Воронежа попал в ДТП

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Спешащий водитель «Калины» хотел опередить справа погрузчик, но ему помешал припаркованный «Фольксваген».
Источник:
АНТИФИШКИ
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