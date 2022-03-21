Как устроен руль гоночного болида Формулы-1

Средняя стоимость одного современного руля болида Формулы 1 около $40 тыс. На один сезон для каждого пилота изготавливается восемь рулей. На руле расположены более двадцати кнопок и переключателей. Они расположены так, чтобы пилот мог быстро нажать необходимую кнопку на скорости до 300 км/ч и более.