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Как устроен руль гоночного болида Формулы-1

Как устроен руль гоночного болида Формулы-1 (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 10:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автоспорт   гоночный болид   руль   формула 1   
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Ролик от гоночной команды «Мерседес», который будет интересен любителям Формулы-1. Инженер подробно рассказал о рулевом колесе чемпионского болида.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автомир   автомобили   автоспорт   гоночный болид   руль   формула 1   
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