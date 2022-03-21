Как устроен руль гоночного болида Формулы-1

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Ролик от гоночной команды «Мерседес», который будет интересен любителям Формулы-1. Инженер подробно рассказал о рулевом колесе чемпионского болида.
Главный специалист по электронным системам гоночной команды Mercedes Эван Шорт провел небольшую лекцию о современном руле болида Формулы 1. В своей пятиминутной демонстрации Шорт использовал оригинальный руль пилота Льюиса Хэмилтона.
Средняя стоимость одного современного руля болида Формулы 1 около $40 тыс. На один сезон для каждого пилота изготавливается восемь рулей. На руле расположены более двадцати кнопок и переключателей. Они расположены так, чтобы пилот мог быстро нажать необходимую кнопку на скорости до 300 км/ч и более.
Источник:
АНТИФИШКИ
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