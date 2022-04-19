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Вышел ёжик из тумана: дальнобойщик создал аварийную ситуацию, совершая обгон

Вышел ёжик из тумана: дальнобойщик создал аварийную ситуацию, совершая обгон (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 14:38
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дальнобойщик   дтп   камаз   обгон   повезло   фура   
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Опасная ситуация произошла из-за безмозглого КамАЗиста на трассе Ростов - Ставрополь. Двум встречным автомобилистам пришлось уходить от столкновения на обочину.

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Метки: авто   видео   дальнобойщик   дтп   камаз   обгон   повезло   фура   
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64  комментария
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23k
Павел Плеханов 11 часов назад
Безусловно, опасная ситуация, созданная дальнобоем.
Но есть вопрос к товарищу с прицепом: а у него ближний горел? Не габариты, коих в тумане не очень видно, а именно ближний.
Судя по тому, что не горели задние габариты, вполне мог и ближний не гореть. А есть ли там нормальные ДХО - сомневаюсь.
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8k
Привыкли руки к топорам. 40 минут назад
Это страшно! Камазиста четвертовать!
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133
Валерий Кочетков Час назад
Машинка пробивается на раз. Город Новошахтинск. Имя отчество и т.л.д. 1978 года рождения. ОСАГО у него нет. Т.е. по сути по этому ролику машинку при желании найти легко.
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3k
Иван Петров 2 часа назад
один по встречке хреначит, несмотря на приближающихся людей
второй в туман летит 105

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467
FuckAbout 2 часа назад
Камаз походу проспал момент сближения с впереди идущим транспортом и решил, что лучше будет не оттормаживаться, а уйти на обгон.
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1k
qwer 3 часа назад
Рег афигителен. Тапку в пол и мат. Подумаешь туман, и выскакивают на встречку дебилы. Видимо это такой оберег.
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1k
anatolis 3 часа назад
прекрасно понимаю эмоции рега. но и лететь в такую погоду больше сотки не айс.
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323
vipilshik 4 часа назад
Стрелять таких на месте надо. Ган@он камазист.
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39k
Сергей 5 часов назад
Камаз легковушек не боится. Такому камазу, можно пожелать только камаза или фуру на встечке. Ни х...не вижу , но всё равно гоню.
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4k
bumtester 5 часов назад
И продолжает ехать 105... 250 рублей штрафа отдать жаба душит.
А всю семью угробить - это ничего.
Я бы после того ехать 30-50... ну его нахер..
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4k
Александр 5 часов назад
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1k
smokes 6 часов назад
КАмаз на встречке.. туман.. пофиг обьехал и тапку в пол до 100.ки.. слов нет..
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4k
bumtester 6 часов назад
Пипец. Права надо у такого дальнобоя отнять раз и навсегда.
А то и посадить за попытку убийства
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3k
Victor 6 часов назад
Дальнобойщик - звучит как Долбоящер
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1k
Иван Иванович 6 часов назад
Молодец парень, увернулся.
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70k
Пётровыч 6 часов назад
100 км в час в такой туман, мне бы инстинкт самосохранения не позволил бы ехать с такой скоростью.
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1k
Довер Иванович 7 часов назад
Все равно нужно видео ГИБДД отдать, это же потенциальный убийца.
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17k
fanatik115 7 часов назад
99% дальнобоев е.б.у.ч.и.е черти. это только в байках они профессионалы и грамотные водилы, в жизни все поголовно у.ё.б.к.и.
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17k
fanatik115 7 часов назад
я б его из принципа догнал и р.а.с.х.у.я.р.и.л ему е.б.л.е.т в кашу.
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23k
MrGod 7 часов назад
А потом рег поддал газку, что б уже наверняка от следующего не увернуться?
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569
Blink 7 часов назад
Надо было догнать и рожу начистить! Ну или обосать!
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