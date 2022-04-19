Вышел ёжик из тумана: дальнобойщик создал аварийную ситуацию, совершая обгон

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Опасная ситуация произошла из-за безмозглого КамАЗиста на трассе Ростов - Ставрополь. Двум встречным автомобилистам пришлось уходить от столкновения на обочину.
Присутствует ненормативная лексика!
АНТИФИШКИ
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Но есть вопрос к товарищу с прицепом: а у него ближний горел? Не габариты, коих в тумане не очень видно, а именно ближний.
Судя по тому, что не горели задние габариты, вполне мог и ближний не гореть. А есть ли там нормальные ДХО - сомневаюсь.
второй в туман летит 105
А всю семью угробить - это ничего.
Я бы после того ехать 30-50... ну его нахер..
А то и посадить за попытку убийства