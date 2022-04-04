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«Форд» разворотило в клочья: взрыв газобаллонного оборудования в Дагестане

«Форд» разворотило в клочья: взрыв газобаллонного оборудования в Дагестане (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: ГАЗ   ГБО   авто   автомобили   взрыв   видео   газобаллонное оборудование   
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На заправке около села Сабнова в Дербентском районе из-за неисправности газобалонного оборудования в автомобиле «Форд» произошел мощный взрыв. Пострадали два человека.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   ГБО   авто   автомобили   взрыв   видео   газобаллонное оборудование   
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10  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
Что-то, похожее на хлопОк
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KiploksAKS 10 минут назад
Это не взрыв и не хлопок: нет огня. Разорвало баллон.
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Tamdima 21 минуту назад
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2k
Федор Медведев Полчаса назад
зато на метане... Экономный!
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13k
Александр Час назад
Никогда себе не поставлю ГБО, так как по работе сталкивался с газом и это пипец опасно.
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−42
HalloFreeSpace 2 часа назад
Сэкономили зато )
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762
Шурман 2 часа назад
Старенькое видео , или у них один и тот же форд раз в пол года взрывается ?:)
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