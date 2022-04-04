«Форд» разворотило в клочья: взрыв газобаллонного оборудования в Дагестане

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На заправке около села Сабнова в Дербентском районе из-за неисправности газобалонного оборудования в автомобиле «Форд» произошел мощный взрыв. Пострадали два человека.
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АНТИФИШКИ
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