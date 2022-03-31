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Сообщество Автомир 9359 постов • 762 подписчика подписаться
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Познакомьтесь с человеком, поставившим перед собой «миссию» по спасению Nissan Skyline R31

Познакомьтесь с человеком, поставившим перед собой «миссию» по спасению Nissan Skyline R31 (11 фото)

Автор:
31 марта 2022 11:12
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   jdm   Япония   автомир   автомобилей   автомобили   коллекция   свалка автомобилей   
1326
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Я как-то рассказывал об уникальном «кладбище» японских классических автомобилей и упоминал, что в Японии таких мест немало. Вот еще одно интересное хранилище машин, причем специализированное, на котором покоятся легендарные Nissan Skyline R31.
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Источник:

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Метки: #авто   jdm   Япония   автомир   автомобилей   автомобили   коллекция   свалка автомобилей   
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3  комментария
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Гера Час назад
Назвать процветающим бизнес, ежегодно продающий 3-5 автомобилей ценой от 1,2 до 4,4 млн. рублей как то язык не поворачивается
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Вася Час назад
эх, в 90х столько интересных авто по дорогам каталось, "дутая" тачка считалась вообще суперпупер.. теперь наоборот, все "дутые", а острые наоборот становятся шиком
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