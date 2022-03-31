Познакомьтесь с человеком, поставившим перед собой «миссию» по спасению Nissan Skyline R31

Однако вернемся к самой «свалке». Организовал ее Тацухиро Шибата в 1999 году. Как заявляет основатель, Nissan Skyline R31 это его первая любовь. Автомобиль ему очень сильно нравится, в особенности его внешний вид и непревзойденный звук турбированного RB. На данный момент на площадке под открытым небом хранится 437 автомобилей. Довольно быстро хобби Шибаты-сана превратилось в серьезный бизнес. Команда основанной им фирмы - R31 House, занимается поиском и восстановлением Skyline R31.