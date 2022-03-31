Познакомьтесь с человеком, поставившим перед собой «миссию» по спасению Nissan Skyline R31

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Я как-то рассказывал об уникальном «кладбище» японских классических автомобилей и упоминал, что в Японии таких мест немало. Вот еще одно интересное хранилище машин, причем специализированное, на котором покоятся легендарные Nissan Skyline R31.
Из всей линейки Скайлайнов - R31 пожалуй наиболее недооцененный автомобиль. Появившись в 1985 году он представлял собой эволюционное развитие не самого успешного в коммерческом отношении Nissan Skyline R30. Кроме того при разработке R31, создатели несколько поступились характеристиками, сместив акценты в сторону комфортабельности и хорошего оснащения. Отчего кстати модель так и не была удостоена легендарного шильдика GT-R.
Топовая и наиболее «спортивная» модификация довольствовалась обозначением GTS-R. Тем не менее именно Skyline R31 заложил основы будущего величия Skyline R32, а все потому что на нем появился великолепный 6-цилиндровый мотор серии RB и прогрессивное полноуправляемое шасси HICAS.
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Однако вернемся к самой «свалке». Организовал ее Тацухиро Шибата в 1999 году. Как заявляет основатель, Nissan Skyline R31 это его первая любовь. Автомобиль ему очень сильно нравится, в особенности его внешний вид и непревзойденный звук турбированного RB. На данный момент на площадке под открытым небом хранится 437 автомобилей. Довольно быстро хобби Шибаты-сана превратилось в серьезный бизнес. Команда основанной им фирмы - R31 House, занимается поиском и восстановлением Skyline R31.
Тацухиро Шибата
За более чем 20-летнюю деятельность механики накопили огромный опыт по работе со «Скаями» седьмого поколения. Более того в компании освоили производство некоторых запасных частей (2000 наименований) и аутентичных колесных дисков. Помимо реставрации, R31 House занимается тюнингом - в копилке фирмы имеются проекты по постройке 1000-сильных R31.
В общем бизнес процветает, и компания успевает вернуть к жизни от 3 до 5 Скайланов ежегодно. Кстати если зайти на официальный сайт r31house.co.jp то можно обнаружить в продаже неплохие экземпляры по цене от 1,2 до 4,4 млн иен (текущий курс иены к рублю практически 1 к 1). Не так уж и дорого за легендарную классику. Впрочем, были в истории фирмы автомобили, которые продавались по цене в 20 млн иен.
В коллекции Шибаты сана также имеются уникальные Nissan Skyline GTS-R омологированные под участие в европейской гоночной серии ETCC Группы А. Ниссан выпустил всего 823 автомобиля, более 50 из них находится во владении R31 House.
Сегодня R31 House является одним из столпов японской культуры JDM. Причем не только в Японии, но и в мире. Именно на таких энтузиастах как Тацухиро Шибата она держится и процветает. И нам есть чему у него поучиться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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