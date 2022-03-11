Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии

Строго говоря «Kyusha Cemetery» (Кладбище классических автомобилей) - автомобильной свалкой не является. Все машины находящееся на ее территории находятся под учетом и принадлежат фирме Rocky Auto Shop или ее клиентам. Мастерская основанная в 1999 году специализируется на тюнинге и реставрации классических автомобилей (не только японских). За годы деятельности в ее распоряжении скопилось множество легендарных спортивных автомобилей, в том числе и с гоночной историей.