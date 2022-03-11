FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9274 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии

Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии (19 фото)

Автор:
11 марта 2022 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: jdm   Япония   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   свалка автомобилей   
225
19
В Японии обнаружено настоящее кладбище спортивных автомобилей. Автомобильные шедевры годами ржавеют под открытым небом.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: jdm   Япония   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   свалка автомобилей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Кладбище Nissan Skyline в Японии — это огромный склад запчастей для энтузиаста Кладбище Nissan Skyline в Японии — это огромный склад запчастей для энтузиаста Ночной фоторепортаж с самого безумного автомобильного кладбища Японии Ночной фоторепортаж с самого безумного автомобильного кладбища Японии В Японии обнаружили склад, в котором продают Nissan Skyline в отличном состоянии по низким ценам В Японии обнаружили склад, в котором продают Nissan Skyline в отличном состоянии по низким ценам Посмотрите на дилерские центры подержанных автомобилей в Японии Посмотрите на дилерские центры подержанных автомобилей в Японии Редкие автомобили ржавеют на автомобильной парковке автосервиса в Японии Редкие автомобили ржавеют на автомобильной парковке автосервиса в Японии
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5888



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км и кто в них обитал
2
45
Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км и кто в них обитал
Набирающие популярность в сообществах
Поход на Кориолы и возвращение в Рим, поход на Рим и возвращение к себе
2
0
Поход на Кориолы и возвращение в Рим, поход на Рим и возвращение к себе
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надеюсь она не поняла прикола
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
7
28

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#кино#авто аварии#автомобили#еда#забавно#США
#фото#интересно#ватермарк#СССР#подборка#Россия#дети#автомир#милота#фотографии
#прикол#история#факты#дтп#аварии#в мире#собака#фейл#сарказм#санкции

На что жалуетесь?

Вернуться