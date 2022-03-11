Красиво, но грустно: «кладбище» забытых автомобилей в Японии

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В Японии обнаружено настоящее кладбище спортивных автомобилей. Автомобильные шедевры годами ржавеют под открытым небом.
Во многих аспектах Япония уникальная страна. В ней сочетается очень мощная автомобильная индустрия, огромные сообщества любителей тюнинга и классических автомобилей. В то же время в стране имеются множество больших и мелких автомобильных свалок, где доживают свои последние дни уникальные автомобили.
Строго говоря «Kyusha Cemetery» (Кладбище классических автомобилей) - автомобильной свалкой не является. Все машины находящееся на ее территории находятся под учетом и принадлежат фирме Rocky Auto Shop или ее клиентам. Мастерская основанная в 1999 году специализируется на тюнинге и реставрации классических автомобилей (не только японских). За годы деятельности в ее распоряжении скопилось множество легендарных спортивных автомобилей, в том числе и с гоночной историей.
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Машины попадали в «запасник» Rocky Auto по-разному. Некоторые из них, владелец фирмы Йошия Ватанабе под будущие проекты купил самостоятельно. Часть автомобилей достались фирме бесплатно за счет пожертвований или долгов заказчиков. Как бы то ни было коллекция год от года росла, и на данный момент в ней насчитывается более 200 автомобилей.
Все они хранятся на открытой местности, отчего имеют совершенно различное состояние: от вполне годных к восстановлению, до вросшей в землю груды металлолома. Последний факт навевает некоторую грусть, особенно учитывая то, что все эти машины ни при каких условиях не продаются, и это четкая позиция руководителя Rocky Auto Shop. Впрочем, некоторым экспонатам везет. Ежегодно мастерская реставрирует 1-2 олдтаймера.
Местоположение Kyusha Cemetery, Ватанабе сан тщательно скрывает, однако известно, что находится оно где-то в пригороде Токио. Секретность понятна. Хранилище толком не охраняется, а поживится раритетной запчастью или сувениром от редкой машины желающих даже в Японии хватает.
Примечательно, что подобные частные «автокладбища» в Японии не редкость. Имеется даже специализированные на которых хранятся автомобили одной марки или модели. Но о них как-нибудь в другой раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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