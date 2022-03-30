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Курица на встречке: необдуманный обгон автомобилистки в Татарстане

Курица на встречке: необдуманный обгон автомобилистки в Татарстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   избежал столкновения   повезло   
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На пути из Лениногорска в Набережные Челны автор ролика повстречал на своем пути автомобилистку на "Мазде", которая пыталась обогнать КамАЗ в неположенном месте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   избежал столкновения   повезло   
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13  комментариев
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Тормозить в своей полосе!!!
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Роберт Боберт 10 минут назад
Никогда не лечу в подъем, когда влетишь под такую овцу будет пох что ты был на своей полосе.
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120
Валерий Кочетков 24 минуты назад
Между Лениногорском и Набережным Челнами 150 км и несколько городов. Судя по профилю это дороги недалеко от Лениногорска. Может 20-30 от него. Либо дорога на Карабаш, либо верхняя на Альметьевск. Можно присмотреться повнимательнее. Но до Набережных Челнов более 100 км от этого места и куча населенных пунктов. Тщательнее надо писать..
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Леший 39 минут назад
нефиг лететь сотню под знак 50....
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120
Валерий Кочетков Леший Полчаса назад
Там не должно быть никого. С другой стороны гарантировано запрет обгона.
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Vital Idol 48 минут назад
столько резины и колодок стёрты, из за овцы!!! надо предъявить!!!
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5k
Mowgley 2 часа назад
Мда.. Бабы и мозги - понятия несовместимые
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Курица на встречке: необдуманный обгон автомобилистки в ТатарстанеПосмотреть
Курица на встречке: необдуманный обгон автомобилистки в Татарстане
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Алексей 2 часа назад
Повезло. Родились в фуфайках.
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