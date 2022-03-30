Курица на встречке: необдуманный обгон автомобилистки в Татарстане

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На пути из Лениногорска в Набережные Челны автор ролика повстречал на своем пути автомобилистку на "Мазде", которая пыталась обогнать КамАЗ в неположенном месте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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