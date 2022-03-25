Женщина вернула владельцу, выброшенную в окно кожуру от банана

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Забавный случай произошел в Севастополе. Пассажир такси выбросил кожуру от банана прямо на дорогу, но неравнодушная автомобилистка решила вернуть мусор обратно.
АНТИФИШКИ
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