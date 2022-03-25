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Сообщество Автомир 9340 постов • 761 подписчик подписаться
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Женщина вернула владельцу, выброшенную в окно кожуру от банана

Женщина вернула владельцу, выброшенную в окно кожуру от банана (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   мусор   свинья   такси   
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Забавный случай произошел в Севастополе. Пассажир такси выбросил кожуру от банана прямо на дорогу, но неравнодушная автомобилистка решила вернуть мусор обратно.

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Метки: авто   видео   мусор   свинья   такси   
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10  комментариев
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21k
Добрый Алабай Час назад
Нормальные люди живут по принципу: "После тебя должно быть чище, чем до тебя!" А свинским быдлоскотам очень тяжело всё это объяснять. У них мыслительный аппарат очень слабый.
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154
Антошка 13 минут назад
Не однозначный поступок, кожуру выбросил пассажир такси, а досталось в итоге таксисту.
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9
Анатолий 37 минут назад
молодец!
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97
The 44 минуты назад
бесполезно..надо было по рылу размазать - тогда эффект был бы..возможно даже продолжительный..
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236
eutace 44 минуты назад
главное чтобы эта девушка была всегда и везде такой
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10k
☾ Атеист ☽ 53 минуты назад
а у меня в машине пакетик обычный для мусора есть.. Что со мной не так?) Даже мелочь какую-нибудь туды кидаю. Да, есть свиньи, к сожалению
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3
ПчЁла Час назад
А потом сидит такой поц где нибудь в чате и строчит, что все подъезды зассали...
Молодец девушка!
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