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Увезли без сознания: в Хакасии нетрезвый пешеход бросился под машину

Увезли без сознания: в Хакасии нетрезвый пешеход бросился под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Абакане на перекрестке проспекта Дружбы Народов и улицы Кати Перекрещенко женщина на автомобиле «Хонда Торнео» сбила мужчину, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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7k
Мариус 2 часа назад
А был ты трезвый, размотало б как сосиску...
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mosazer Полчаса назад
Водителя жаль, тааакой гемор получит.... из-за такого быстрого пешехода
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
У водителя отличная реакция
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3
чахлик невмерущий 2 часа назад
Очухался и думает;
-Во вставляет бабадусин самогон!Пойду ещё возьму!
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Олег

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