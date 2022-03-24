Увезли без сознания: в Хакасии нетрезвый пешеход бросился под машину

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В Абакане на перекрестке проспекта Дружбы Народов и улицы Кати Перекрещенко женщина на автомобиле «Хонда Торнео» сбила мужчину, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.
Мужчина 1985 года рождения в бессознательном состоянии был госпитализирован. Вскоре он пришёл в себя. Угрозы жизни нет. Медики сообщили, что у травмированный пациент был пьян.
Источник:
АНТИФИШКИ
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