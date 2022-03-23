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Авария дня. «Приора» влетела в фуру под Ростовом

Авария дня. «Приора» влетела в фуру под Ростовом (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   обгон   
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Водитель «Лады Приоры» совершал обгон и столкнулся с поворачивающим тягачом с прицепом. О пострадавших не сообщается.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   обгон   
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8  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
Пустая трасса, сплошная полоса, две машины начинают тормозить, к чему бы это? Точно, это сигнал к обгону!
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14k
Вася Час назад
это бл.ять как вообще ???
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108
mosazer Час назад
а кто действительно виноват?
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13k
Типа граф Час назад
Ну и кто тут виноват ? Давайте , просвещайте неуча
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18k
nobody® 2 часа назад
Ну не пропускать же... Ну не ехать же не по встречке...
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