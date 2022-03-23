568
1
1
Водитель «Лады Приоры» совершал обгон и столкнулся с поворачивающим тягачом с прицепом. О пострадавших не сообщается.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi
- Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
- Авария дня. Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском
- Безумный обгон и закономерная смерть: момент ДТП в Кировской области
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп лада обгон
22
Понравилось22
Новости партнёров