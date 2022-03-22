Иван пишет: "Я водитель автомобиля с этого регистратора. ДТП произошло около 21 часа 13.03.2022 на 804 км трассы М7 (объездная Казани). Прошу откликнуться свидетелей или у кого есть видеозапись. Также хотел бы найти водителя грузовика или узнать его госномер, который перевернулся незадолго до меня метров на 300-500 дальше по этой трассе. Я намерен подавать в суд на дорожную службу. Поэтому хотел бы найти свидетелей ДТП. На трассе был КАТОК, что и видно по тому как меня понесло и развернуло газель, хотя этого. Также прошу откликнуться юристов в чьих силах помочь или готовых взяться за это дело (иск на дорожников)."