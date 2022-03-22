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Авария дня. Во всем виноваты дорожники

Авария дня. Во всем виноваты дорожники (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   
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На объездной дороге в Казани водитель автомобиля с регистратором слишком быстро разогнался на скользкой дороге и въехал в попутный грузовик. Теперь он во всём винит дорожные службы.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   
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30  комментариев
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1k
max 2 часа назад
Стопы и аварийки видно было метров за триста. Бестолочь!!!
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523
cvintus_1 5 минут назад
Увидев аварийки у рега бы секунды три чтобы начать торможение, куда он так летел до последнего. Сказочные дол...бы.
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3k
Дмитрий 12 минут назад
ахаха, придурок, на родителей иск подай, что они тебя придурка уму разуму не научили
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1k
Pavel 24 минуты назад
дорожники виноваты в том что рег д*бил?!? клювое оправдание собственного д*ебилизма
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22k
MrGod Полчаса назад
Опять дорожники п8дарасы заставляют по ледяной дороге за 100 ипашить, поубивал бы дорожников этих)))
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831
VSh Полчаса назад
Кошмар. До последнего стольник держал, а потом бах на тормоз.
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182
Филипп Преображенский 39 минут назад
Эх Иван, Иван. Х.У.Й. тебе в карман, а не суд с дорожниками. Еще самого заставят платить за газельку.
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142
Павел Кузнецов 42 минуты назад
Сам себе злобный буратино...
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1k
Сергей Викторович 42 минуты назад
Мечта идиота - гонять по полной, а за косяки чтобы другие платили
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282
<name> 54 минуты назад
во дурак
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44k
dima423 58 минут назад
"на трассе был каток" (с) - а кули ж ты летишь то тогда как ошпаренный... за километр было видно что фуры тормозят впереди
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744
Андрей Час назад
Странное поведение машины. Лично пробовал тормозить в ситуации когда левые колёса на льду, правые на асфальте, машина не уходит в сторону, из электроники только абс, и всё. Но он и не успел бы остановиться даже если не ушёл в сторону.
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2k
Ал Час назад
А он не хочет на себя в суд подать: ехал на приличной скорости, не тормозя, но при этом видел прекрасно (если не лупился в телефон) сигнал аварийки!
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22k
Inter Час назад
аварийки вроде издалека видеть..а вот знака я не увидел,мож еще не успели выставить??
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5k
fin4all Час назад
на первой секунде видео видно мигающие на обеих полосах аварийки. скорость на регистраторе стала снижаться только на 17 секунде. С учетом задержки GPS, 15 секунд этот олень по гололеду топил в стоящие "аварийки". Дорожники однозначно виноваты! И Обама!
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20k
KOSTELLO Час назад
Вот же тупе.здень
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4k
Egoro 2 часа назад
Дорожники в голове у Рега.
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2k
vn 2 часа назад
Дальнобои аварийками мигали, предупреждали, из далека видно, олень мля
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3k
Максим 2 часа назад
ПДД 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, *дорожные и метеорологические условия*, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
--------
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14k
Вася 2 часа назад
даже ногу с газа не убрал, пока не потащило.. идиёт
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8k
Сергей 2 часа назад
этот олень летит а виноваты дорожники.. ага
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