Отличный урок наглецам пристроившимся за машиной ДПС

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Водитель пикапа преподал хороший урок любителя пристроиться за машиной со спецсигналами. Браво!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол аварии авто авто аварии видео дтп мелкое дтп прикол
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Один ехал в потоке, за конкретной машиной, в данном случае за "маячками". Не проезжал перекрестков на красный за ней, НЕ ПРЕВЫШАЛ СКОРОСТЬ... Просто ехал.
Другой влез нарушив правила, хотя можно было его таранить, ему повезло, что затормозить успел другой. И...
Поехал за "маячком", вместо своего "обучаемого".
Это как одна свинья вытолкала от корыта другую, а все, глядя на видео, восторгаются, как одна свинья-педагог, проучила другую свинью-плохиша