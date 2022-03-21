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Отличный урок наглецам пристроившимся за машиной ДПС

Отличный урок наглецам пристроившимся за машиной ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   прикол   
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Водитель пикапа преподал хороший урок любителя пристроиться за машиной со спецсигналами. Браво!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   прикол   
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7  комментариев
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44k
dima423 40 минут назад
ахахах)) это 5!
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АлексЮстасу Минуту назад
Ай, красава!
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8k
Сергей 24 минуты назад
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20k
Luc72 Полчаса назад
Что то я не увидел тут никаких педагогических уроков.
Один ехал в потоке, за конкретной машиной, в данном случае за "маячками". Не проезжал перекрестков на красный за ней, НЕ ПРЕВЫШАЛ СКОРОСТЬ... Просто ехал.
Другой влез нарушив правила, хотя можно было его таранить, ему повезло, что затормозить успел другой. И...
Поехал за "маячком", вместо своего "обучаемого".

Это как одна свинья вытолкала от корыта другую, а все, глядя на видео, восторгаются, как одна свинья-педагог, проучила другую свинью-плохиша
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109
shturmina-katerina Luc72 8 минут назад
Водителем мерседеса и тем, кто был за ним, нарушено требование п 9.7 ПДД.
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