Столкновение минивэна Toyota и хэтчбека Kia в Новосибирске

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На улице Станционной в Новосибирске водитель минивэна Toyota LiteAce так спешил повернуть налево, что не заметил встречный хэтчбек Kia Ceed, водитель которого проскакивал уже на красный сигнал светофора.
Присутствует ненормативная лексика!
Медицинская помощь понадобилась водителю "Тойоты".
Источник:
АНТИФИШКИ
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