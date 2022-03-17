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Столкновение минивэна Toyota и хэтчбека Kia в Новосибирске

Столкновение минивэна Toyota и хэтчбека Kia в Новосибирске (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2022 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   не уступил   проскакун   
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На улице Станционной в Новосибирске водитель минивэна Toyota LiteAce так спешил повернуть налево, что не заметил встречный хэтчбек Kia Ceed, водитель которого проскакивал уже на красный сигнал светофора.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   не уступил   проскакун   
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3  комментария
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44k
dima423 3 часа назад
ну вот как так можно? ведь даже обзору ничего не мешало...вообще что в глаза долбится
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3k
Victor Полчаса назад
Так на мойку спешил, что решил через легковушку перепрыгнуть, чтоль? Не понимаю!
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