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Авария дня. В Иркутске водителю стало плохо за рулём, он протаранил семь машин и сбил пешехода

Авария дня. В Иркутске водителю стало плохо за рулём, он протаранил семь машин и сбил пешехода (1 фото + 5 видео)

Автор:
17 марта 2022 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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В Иркутске водитель красного хэтчбека Peugeot сбил женщину-пешехода и врезался в семь автомобилей на парковке. Сотрудникам ДПС виновник рассказал, что ему стало плохо за рулем.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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Sergius SPb 13 секунд назад
Гнал как самоубийца.
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