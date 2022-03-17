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В Иркутске водитель красного хэтчбека Peugeot сбил женщину-пешехода и врезался в семь автомобилей на парковке. Сотрудникам ДПС виновник рассказал, что ему стало плохо за рулем.
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Предыдущая часть
Пострадавшую 40-летнюю женщину-пешехода с травмами госпитализировали. Её жизни ничего не угрожает.
Видео с регистратора виновника ДТП
Видео с регистратора очевидца
Рассказ виновника ДТП
Последствия ДТП
Источник:
АНТИФИШКИ
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