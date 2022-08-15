2654
1
1
На трассе под Гвардейском 23-летняя девушка за рулём «Мазды» предприняла неудачную попытку обгона и столкнулась с встречным кроссовером «Тойота».
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель «Мазды» скончалась на месте.
За рулем «Тойоты» находился мужчина 36-лет, женщина 30-лет и ребенок 10-лет. Все они доставлены в больницу.
За рулем «Тойоты» находился мужчина 36-лет, женщина 30-лет и ребенок 10-лет. Все они доставлены в больницу.
Видео от УМВД России по Калининградской области
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
- Авария дня. В Ивановской области в ДТП с большегрузом погибла невнимательная автомобилистка
- Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области
- Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге
- Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла
Новости партнёров
эти ВЫРОДКИ СМСЧИКИ ещё забирают многих с собой
Зря они втроем за рулем сидели
Не смогла оценить расстояние и скорость встречного авто, да и сама летела как сумасшедшая.
Закономерный финал.
Семью из Тойоты очень жаль. Девке всё равно уже, а тут и автомобиля нет, и здоровья, и ничем не компенсируешь.