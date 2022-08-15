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Авария дня. В Калининградской области молодая автомобилистка попала в смертельное ДТП

Авария дня. В Калининградской области молодая автомобилистка попала в смертельное ДТП

Автор:
15 августа 2022 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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На трассе под Гвардейском 23-летняя девушка за рулём «Мазды» предприняла неудачную попытку обгона и столкнулась с встречным кроссовером «Тойота».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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33  комментария
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9k
Игорь 12 часов назад
а если бы пристегнута была?
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7k
Neo Час назад
Данный маневр это не обгон, это какой-то п..здец!
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4k
Кистень Час назад
То, что молодая, тупая 3,14зда сдохла-благо. Плохо, что из-за неё другие пострадали.
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384
Александр Долматов 3 часа назад
Идиотка отправила в больницу целую семью.
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26
twincam 3 часа назад
пипец, на ровном месте.....
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
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10k
Ivan 6 часов назад
Сколько пишу на местных ресурсах - куда вы все несётесь? Всей области - 150 километров, нет, надо тапку в пол и в мобилу залипать. Едешь в ОТ, водилы на своих авто из 10 секунд смотрят на дорогу от силы 2-3... Остальное время в мобиле клацают...
Инфа есть, что еще и беременная была...
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1k
emporio_ss 7 часов назад
просто 100% эта дичь СМС писала или читала

эти ВЫРОДКИ СМСЧИКИ ещё забирают многих с собой

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22k
Inter 9 часов назад
я не понял, как так то?? вылезла на встречку, увидела авто и и ушла обратно..время было уйма.
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8k
Мариус 11 часов назад
"За рулем «Тойоты» находился мужчина 36-лет, женщина 30-лет и ребенок 10-лет" (с)

Зря они втроем за рулем сидели
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6k
Котэ 12 часов назад
тварь!
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5k
Михаил 12 часов назад
почти пустая дорога и такое невезение!
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20
Галина Михаил 11 часов назад
При чем тут невезение?
Не смогла оценить расстояние и скорость встречного авто, да и сама летела как сумасшедшая.
Закономерный финал.
Семью из Тойоты очень жаль. Девке всё равно уже, а тут и автомобиля нет, и здоровья, и ничем не компенсируешь.
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34
HalloFreeSpace 12 часов назад
жаль ...
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34
HalloFreeSpace Inter 9 часов назад
Да чего там стараться , опыта нет , не справилась с управлением ...
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34
HalloFreeSpace Inter 9 часов назад
ну может и не дано , все равно жалко .
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Олег

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